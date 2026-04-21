El arzobispo de Buenos Aires le pidió al Gobierno que "no se aleje de la gente"

Jorge García Cuerva alertó por el avance del narcotráfico y agregó que "la presencia estatal es fundamental" como "garantía para que los más vulnerables accedan a derechos sociales".

21 de Abril de 2026 13:06hs

El arzobispo de Buenos Aires le advirtió al Gobierno que "no se aleje de la gente". Jorge García Cuerva alertó por el avance del narcotráfico y agregó que "la presencia estatal es fundamental". Al respecto, sostuvo que el Estado es “garantía para que los más vulnerables accedan a derechos sociales”.

García Cuerva, que hoy participa en Luján del homenaje al extinto Papa Francisco, dijo que esa presencia sigue siendo "garantía de acceso a derechos sociales". En ese sentido, insistió en un estado no sólo presente sino inteligente para cuidar a los más vulnerables.