Una multitud participó de la celebración dedicada a la oración y la reflexión en torno a la Virgen del Rocío

Daniel Scioli se sumó a la procesión, que inició en el Cabildo, recorrió la Plaza de Mayo y culminó con el ingreso a la Casa Metropolitana para la eucaristía y aseguró que se trató de “un fin de semana realmente histórico para el turismo de fe”.

20 de Abril de 2026 11:30hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, asistió a la misa que conmemoró el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco en la Catedral de la Santísima Trinidad de la Ciudad de Buenos Aires. El oficio religioso, a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva, se sumó a las actividades del Primer Encuentro Continental del Rocío en América, seguido de una paella y propuestas musicales para la comunidad rociera que se realizaron en el patio del Museo del Cabildo.

Scioli aseguró que se trató de “un fin de semana realmente histórico para el turismo de fe”, “vinculado con el espíritu rociero de tantas comunidades que han venido del interior para rendirle esta gran bienvenida a una líder espiritual, la Blanca Paloma, relacionada con los andaluces en la diáspora”, indicó. “Ojalá que sea el punto de partida de un camino hacia el futuro y más unidos”, expresó también.

Además, el funcionario destacó el “respaldo y compromiso del gobierno argentino”, porque “el presidente Javier Milei autorizó la presencia de la custodia presidencial, los granaderos a caballo”, dándole “un marco imponente a la gran peregrinación” realizada desde el Cabildo hasta la Catedral, según explicó.

En tanto monseñor García Cuerva bendijo el memorial dedicado al papa Francisco y manifestó sentirse profundamente conmovido por la fiesta de la Virgen del Rocío. “Me pareció una expresión de fe tan contundente, tan impresionante, tan única, que no deja de resultar hoy muy conmovedor poder celebrar esto con ustedes”, dijo. “Ustedes saben lo que es integrar a todo un pueblo detrás de la devoción a la virgen”, agregó. “Que la Virgen del Rocío nos genere hermandad, que la Virgen del Rocío nos contagie esa alegría propia de sus devotos”, convocó el eclesiástico y finalizó: “Los comprometo a todos los devotos de la virgen a que Argentina sea rociera”.

También participaron en la procesión y la misa el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero; la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel; y el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla.

El encuentro continental, que comenzó el viernes y finalizó ayer, estuvo dedicado a la oración y la reflexión en torno a la imagen de la Virgen del Rocío, una advocación mariana de origen andaluz. Convocó por primera vez en el continente americano a entidades, asociaciones y hermandades rocieras de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela.

Las jornadas fueron promovidas por la Hermandad Matriz de Almonte, con el apoyo de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva, el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En Argentina vive la mayor comunidad de andaluces fuera de España, estimada en 70 mil personas, lo que convirtió al país en la sede de las jornadas.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590