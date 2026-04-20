Un operativo policial dejó a 200 turistas cercados en una favela en pleno operativo contra Comando Vermelho

Todos los turistas descendieron la colina sin heridos, confirmó una fuente de la Policía Civil de Río. La operación dejó dos detenidos.

20 de Abril de 2026 12:36hs

Un operativo policial atrapó a cerca de 200 turistas en la cima de un cerro en la favela de Vidigal, Rio do Janeiro. Los agentes ingresaron para capturar sospechosos del Comando Vermelho. El hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad y generó fuertes tiroteos entre policías y miembros de la banda. Imágenes televisivas captaron a los visitantes, muchos extranjeros, aislados en el Morro Dois Irmãos mientras disfrutaban las vistas panorámicas.

Todos los turistas descendieron la colina sin heridos, confirmó una fuente de la Policía Civil de Río. La operación dejó dos detenidos. La turista portuguesa Matilda Oliveira contó que los disparos empezaron de golpe y los guías les ordenaron sentarse. Su hermana Rita agregó que el grupo se calmó tras pasar junto a la policía, aunque al inicio el nerviosismo creció por la presencia del narcotráfico.

Los criminales bloquearon una avenida clave entre Leblon y São Conrado con un autobús y contenedores. Estas zonas concentran el turismo de Río. La situación se normalizó al finalizar la intervención, que contó con apoyo de autoridades de Bahía. El objetivo era arrestar presos fugitivos de una cárcel bahiana desde fines de 2024.

La Policía Civil de Río justificó la acción con datos de inteligencia y negó buscar enfrentamientos. Los criminales armados generan el riesgo al atacar a los agentes y exponer a la población. La institución prometió actuar con firmeza para identificar y retirar de circulación a estos elementos.