Tucumán Turismo se suma al fenómeno viral y presenta su propia “frutinovela”

El Ente Tucumán Turismo se suma a uno de los fenómenos más virales del momento, las frutinovelas, un formato que conquista audiencias en redes sociales a través de historias breves, dramáticas y cargadas de humor protagonizadas por frutas humanizadas.

20 de Abril de 2026 13:46hs

Por Ricardo Seronero

Las frutinovelas surgieron como una tendencia global impulsada por herramientas de inteligencia artificial, combinando el melodrama clásico de las telenovelas con el lenguaje dinámico de plataformas como Instagram y TikTok. Este formato, tan inesperado como adictivo, logró captar la atención de millones de usuarios gracias a relatos intensos, giros inesperados y personajes caricaturescos que conectan rápidamente con el público .

En este contexto, Tucumán decidió apropiarse creativamente de esta tendencia y llevarla a su propio territorio, dando origen a una versión local que no solo entretiene, sino que también pone en valor la identidad y los paisajes de la provincia.

La propuesta incorpora personajes originales como Frutibela, Limonchelo, Cañete y Facundo Arándano, quienes protagonizan historias breves cargadas de humor, drama y guiños culturales. A lo largo de los episodios se recorren escenarios emblemáticos de Tucumán, integrando locaciones reales y referencias que refuerzan el sentido de pertenencia. Esto se lleva a cabo incluso en la musicalización de la serie, con temas como “Viva la vida” de Palito Ortega.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es justamente su anclaje territorial, más allá del tono lúdico y exagerado propio del género, cada historia está pensada para dialogar con la identidad tucumana, incorporando códigos locales, situaciones reconocibles y un enfoque creativo que conecta con el público desde la cercanía.

Hasta el momento, la serie ya estrenó dos capítulos que generaron una rápida y positiva repercusión en redes sociales, con más de 100 mil views, demostrando el potencial de este formato para captar nuevas audiencias, especialmente jóvenes, que a través de comentarios crean sus propias historias y versiones de cómo debería continuar la serie. y posicionar a Tucumán desde un lugar innovador dentro del ecosistema digital.

Con esta propuesta, el Ente Tucumán Turismo no solo se suma a una tendencia global, sino que la resignifica con una impronta propia, apostando a contenidos originales que combinan entretenimiento, tecnología y promoción turística.



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