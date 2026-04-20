Tres años de prisión en suspenso para Felipe Pettinato

La jornada final comenzó a las 9 por videoconferencia, y pasadas las 13 se anunció el veredicto de incendio culposo. Pettinato rechazó pronunciar sus últimas palabras.

20 de Abril de 2026 13:50hs

La Justicia impuso a Felipe Pettinato una condena de tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte. Este fallo se refiere a la muerte de su amigo y paciente, el neurólogo Melchor Rodrigo, en mayo de 2022. La fiscalía había solicitado cuatro años y siete meses de cárcel efectiva, mientras la querella pedía 15 años por estrago. La defensa, en cambio, reclamaba la absolución total.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 tomó la decisión tras varias audiencias. Los jueces analizaron el estado de la vivienda en Belgrano después del incendio, los resultados de la autopsia y diversas pericias. La jornada final comenzó a las 9 por videoconferencia, y pasadas las 13 se anunció el veredicto. Pettinato rechazó pronunciar sus últimas palabras.

Los magistrados Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle definieron la pena por incendio culposo, que no exige cumplimiento efectivo. Este delito difiere del estrago doloso seguido de muerte, penado con ocho a 20 años de prisión. El caso se centra en los hechos del 16 de mayo de 2022 en un departamento del piso 22 en Aguilar al 2300.

Rodrigo visitó a Pettinato esa noche, y pasadas las 23 surgió un fuego en la unidad. Pettinato salió al pasillo, pidió ayuda para apagar las llamas y rescatar a su amigo. Un vecino intentó asistir, pero los bomberos llegaron tarde. El cuerpo del médico quedó en el living con quemaduras graves en las piernas inferiores. La autopsia confirmó la muerte por quemaduras en el 90% del cuerpo, más congestión, edema y hemorragia pulmonar.