"Si Cristina hubiera hecho las cosas que hace MIlei, por mucho menos dirían que es un peligro"

"Esto es un desastre. Está ocurriendo lo que está ocurriendo por la hegemonía neoliberal", clamó Ricardo Alfonsín. El histórico dirigente radical recordó con cariño y admiración a Luis Brandoni, su compañero de fórmula en las elecciones bonaerenses de 2005: "Siempre puso el hombro como candidato, sin calcular si le convenía o no, si se podía ganar o no había chances. Todos los sectores lo respetaban porque él era enfático en sus convicciones, pero respetuoso".

20 de Abril de 2026 10:21hs

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