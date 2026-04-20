Muerte de Luis Brandoni: "El hematoma subdural es una colección de sangre que se acumula entre el cerebro y el cráneo"

Virginia Pujol Lereis, jefa del servicio de Neurología Vascular del Instituto Fleni explicó que, "en la mayoría de los casos ocurre por un golpe. uede ser más grave en una persona mayor que toma anticoagulantes que licúan (por licuan) la sangre. Cuando se detecta a tiempo, es una cirugía muy sencilla. En las personas mayores el problema suele ser más grave, porque a medida que pasan los años el cerebro se achica y queda un hueco mayor para el hematoma", detalló.

20 de Abril de 2026 08:38hs

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