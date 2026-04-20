Más de un centenar de familias damnificadas por tres días de fuertes lluvias

El agua ingresó masivamente a las viviendas y obligó a usar canoas para trasladar personas y bienes en las zonas más afectadas. El hospital local de Los Juríes colapsó.

20 de Abril de 2026 12:58hs

Los Juríes, en el sudeste de Santiago del Estero, vive una crisis dramática tras tres días de lluvias sin pausa que anegaron barrios completos. El acumulado superó la capacidad de drenaje y activó un operativo de emergencia coordinado por el municipio y Defensa Civil para asistir a más de 120 familias damnificadas.

El agua ingresó masivamente a las viviendas y obligó a usar canoas para trasladar personas y bienes en las zonas más afectadas. El hospital local colapsó, por lo que se habilitaron el Polideportivo Municipal y centros religiosos como refugios para los evacuados. Las autoridades alertan sobre el riesgo eléctrico y piden a los vecinos evitar circular por áreas anegadas.

Añatuya, localidad vecina, también sufre el temporal con casi 100 milímetros de lluvia, cortes de energía y anegamientos en los barrios San José y Comercio. El panorama sigue complejo para las próximas horas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta naranja y amarilla para gran parte de la provincia.

Se esperan ráfagas de hasta 70 km/h y una inestabilidad que persistirá durante toda la jornada, lo que podría empeorar la situación en zonas rurales y lotes aislados por el barro. La comunidad permanece en vilo ante la amenaza de nuevas precipitaciones mientras el municipio trabaja sin pausa en la asistencia.