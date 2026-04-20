La industria metalúrgica creció 1,5% en marzo frente a febrero, aunque cayó 4,1% en la comparación interanual

Según el último informe de Adimra, el sector acumula una contracción del 6,9% en el primer trimestre de 2026. El uso de la capacidad instalada llegó al 41,8%, uno de los índices más bajos de la historia.

20 de Abril de 2026 12:17hs

La industria metalúrgica creció un 1,5% en marzo frente a febrero, pero cayó un 4,1% en la comparación interanual, según el informe mensual de Adimra. Así, el sector acumula una contracción del 6,9% en el primer trimestre de 2026. El uso de la capacidad instalada llegó al 41,8%, con una baja de 5,3 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025. Este nivel figura entre los más bajos de la historia del rubro.

Algunos segmentos mejoraron en el mes: maquinaria agrícola subió un 1,8%, autopartes un 2,1% y carrocerías con remolques un 2,0%. Sin embargo, la mayoría registró descensos interanuales, como otros productos de metal con un -6,7%, bienes de capital un -6,6%, equipamiento médico un -6,5%, equipo eléctrico un -5,8% y fundición un -3,2%. Por cadenas de valor, el automotriz avanzó un 2,0% y el agrícola un 0,7%, mientras que consumo final bajó un 8,8%, construcción un 6,7%, petróleo y gas un 4,7%, energía eléctrica un 2,9%, minería un 2,7% y alimentos y bebidas un 1,4%.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, alertó sobre el deterioro estructural del sector por el uso mínimo histórico de capacidad instalada. Los datos recientes no revierten la debilidad del mercado interno, ni muestran recuperación sostenida. Las empresas enfrentan márgenes comprometidos y falta de demanda, lo que impacta directamente en el empleo y genera preocupación en la cadena productiva. Seis de cada diez compañías no esperan mejoras en la producción para los próximos tres meses.

Todas las provincias relevadas cayeron en el año: Buenos Aires lideró con un -5,6%, seguida por Córdoba con un -3,1%, Entre Ríos un -1,7% y Mendoza un -0,7%. Santa Fe registró la baja más leve, del 0,3%. El empleo del sector descendió un 2,6% interanual y un 0,4% mensual.