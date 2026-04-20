Fuerte promoción del Destino Corrientes en mercados internacionales

Por Ricardo Seronero
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, continúa su política de posicionamiento y promoción del Destino Corrientes en los mercados nacionales e internacionales. En esta ocasión, compartiendo espacio con el stand del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT), junto a operadores correntinos en el WTM Latín América 2026 que se desarrolló del 14 al 16 de abril en San Pablo, Brasil.
El principal evento del sector de viajes y turismo a América Latina convocó a más de 35 mil participantes, con 800 expositores y profesionales de todo el mundo: agencias, hoteles, operadores, aerolíneas y destinos turísticos se dieron cita en el predio de la Expo Center Norte de la ciudad paulista. En ese marco, Corrientes acompañó a otros destinos nacionales y prestadores turísticos provinciales mostrando productos, servicios y destinos; generando así nuevas alianzas, mayor visibilidad y apertura en otros mercados; siendo Brasil quien lidera el ranking de turistas que nos visitan.
El ministro de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard destacó el trabajo realizado por el equipo técnico del organismo a su cargo que mantuvo contacto directo con profesionales de los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul (Brasil), Chile y Alemania, brindando información relevante del potencial correntino, ya que se dieron más de 100 consultas sobre pesca deportiva y el ecoturismo como los principales productos; en tanto también hubo preguntas asociadas a conexiones aéreas, agencias receptivas en Corrientes, actividades en el Parque Iberá y la posibilidad de generar alianzas estratégicas con operadores locales.
El funcionario además valoró el acompañamiento del sector privado, en esta ocasión asistieron representantes de La Regina Lodge y Marriott Hotel quienes mantuvieron 25 reuniones de trabajo con agencias emisivas y operadoras mayoristas, además de hoteleros, guías de turismo, creadores de contenidos y marketing, y desarrolladores de páginas web orientadas al sector.
De esta forma, el Gobierno provincial reafirma el concepto de ubicar el Destino Corrientes en los principales mercados y espacios de comercialización y promoción internacional, y la WTM representó una gran oportunidad, además de generar alianzas estratégicas. Tal como sucediera el mes anterior en San Pablo, oportunidad en la que una delegación conformada por operadores y funcionarios participó del Trade Show, la feria de pesca deportiva más importante del vecino país.
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