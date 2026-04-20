Fuerte promoción del Destino Corrientes en mercados internacionales

La provincia estuvo presente en uno de los eventos de turismo y negocios más importante de Latinoamérica que se realizó en la ciudad de San Pablo con más de 35 mil profesionales, reuniendo a 800 expositores, entre ellos 70 de Argentina. En Brasil recibió más de 100 consultas vinculadas a naturaleza y pesca deportiva, en tanto que el sector privado mantuvo 25 reuniones de negocios. Brasil, lidera el ranking de turistas que visitan nuestro país. El ministro de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard destacó el trabajo realizado por el equipo técnico del organismo que mantuvo contacto directo con profesionales de los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul (Brasil), Chile y Alemania, brindando información relevante del potencial correntino.

20 de Abril de 2026 11:35hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, continúa su política de posicionamiento y promoción del Destino Corrientes en los mercados nacionales e internacionales. En esta ocasión, compartiendo espacio con el stand del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT), junto a operadores correntinos en el WTM Latín América 2026 que se desarrolló del 14 al 16 de abril en San Pablo, Brasil.

El principal evento del sector de viajes y turismo a América Latina convocó a más de 35 mil participantes, con 800 expositores y profesionales de todo el mundo: agencias, hoteles, operadores, aerolíneas y destinos turísticos se dieron cita en el predio de la Expo Center Norte de la ciudad paulista. En ese marco, Corrientes acompañó a otros destinos nacionales y prestadores turísticos provinciales mostrando productos, servicios y destinos; generando así nuevas alianzas, mayor visibilidad y apertura en otros mercados; siendo Brasil quien lidera el ranking de turistas que nos visitan.

El ministro de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard destacó el trabajo realizado por el equipo técnico del organismo a su cargo que mantuvo contacto directo con profesionales de los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul (Brasil), Chile y Alemania, brindando información relevante del potencial correntino, ya que se dieron más de 100 consultas sobre pesca deportiva y el ecoturismo como los principales productos; en tanto también hubo preguntas asociadas a conexiones aéreas, agencias receptivas en Corrientes, actividades en el Parque Iberá y la posibilidad de generar alianzas estratégicas con operadores locales.

El funcionario además valoró el acompañamiento del sector privado, en esta ocasión asistieron representantes de La Regina Lodge y Marriott Hotel quienes mantuvieron 25 reuniones de trabajo con agencias emisivas y operadoras mayoristas, además de hoteleros, guías de turismo, creadores de contenidos y marketing, y desarrolladores de páginas web orientadas al sector.

De esta forma, el Gobierno provincial reafirma el concepto de ubicar el Destino Corrientes en los principales mercados y espacios de comercialización y promoción internacional, y la WTM representó una gran oportunidad, además de generar alianzas estratégicas. Tal como sucediera el mes anterior en San Pablo, oportunidad en la que una delegación conformada por operadores y funcionarios participó del Trade Show, la feria de pesca deportiva más importante del vecino país.



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