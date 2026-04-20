Caso Adorni: ”El departamento fue vendido en al menos cien mil dólares menos de lo que valía”

En declaración indagatoria, la martillera Natalia Rucci y su marido, Marcelo Trimarchi, confirmaron su vínculo con Hugo Morales, el exjugador de fútbol que transfirió la propiedad. El foco de la investigación recae sobre Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas, quien habría actuado como nexo entre las partes y organizado toda la negociación.

20 de Abril de 2026 13:30hs

Finalizó en Comodoro Py la indagatoria a Natalia Rucci, dueña de la inmobiliaria que intermedió la venta del departamento de Caballito vinculado al patrimonio de Manuel Adorni. La martillera declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que el inmueble valía al menos 100 mil dólares más de lo que pagó el jefe de Gabinete. Rucci y su marido, Marcelo Trimarchi, confirmaron su vínculo con Hugo Morales, el exjugador de fútbol que transfirió la propiedad.

Rucci estimó que la propiedad debería haberse ofrecido en el mercado por unos 345 mil dólares, pero la operación se cerró con una hipoteca a favor de Adorni por 230 mil dólares. Esa diferencia resulta considerable frente al valor de referencia citado por la profesional. El departamento en la calle Miró al 500 había sido publicado inicialmente por 375 mil dólares, luego bajó a 275 mil y finalmente se transfirió a las jubiladas por 200 mil.

La martillera aclaró que no participó en la ronda de la hipoteca, aunque mencionó que a Pablo Feijoo, hijo de una de las compradoras, le propusieron vender la unidad y él respondió que ya tenía un interesado. Tanto Rucci como Trimarchi aseguraron que en ese momento ignoraban que el comprador eventual era Manuel Adorni. La operación se escrituró por 230.000 dólares: 30.000 en efectivo y 200.000 en cuotas sin interés con vencimiento en noviembre.

El foco de la investigación recae sobre Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas, quien habría actuado como nexo entre las partes y organizado toda la negociación. Su madre, otra jubilada y Adorni fueron conectados por él, y la compraventa incluyó financiación sin interés por la mayor parte del precio. El próximo miércoles 22, Feijoo deberá comparecer ante el fiscal con su celular y todos los comprobantes de gastos vinculados a la propiedad.

Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo compraron el departamento por alrededor de 200.000 dólares después de que aparecía anunciado a 340.000, lo reformaron y lo vendieron a Adorni por 230.000. Ambas mujeres declararon que desconocían los detalles y que gestionaron todo sus hijos, además de afirmar que usaron ahorros propios aunque sus haberes jubilatorios son de apenas 350.000 pesos mensuales. La ecuación económica no cierra si se suman comisión inmobiliaria, obras y precio de compra.

Otro eje central es un crédito de 100.000 dólares que Adorni tomó de Graciela Molina, excomisaria de la Policía Federal, y de su hija Victoria Cancio. El dinero ingresó el mismo día en que se firmó una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco y se utilizó esa jornada para comprar una casa en un country de Exaltación de la Cruz. La escribana Adriana Nechevenko, que intervino en varias transacciones, admitió haber acercado a las partes pero no presentó su celular en su declaración.

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni, su esposa y seis mujeres identificadas como prestamistas. La fiscalía busca incorporar chats y registros de llamadas de todos los involucrados para reconstruir el circuito completo de las operaciones. Un dato adicional refuerza el vínculo: Feijoo visitó a Adorni en Casa Rosada el 22 de octubre de 2025, un mes antes de la compraventa, y sus hijos asisten al mismo colegio, lo que indica una relación de confianza previa. El viernes cerrará la ronda con Matías Tabar, contratista de Grupo AA, quien dirigió obras en otro bien de la familia.