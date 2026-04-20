Alerta de tsunami por un terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter

La Agencia Meteorológica de Japón prevé olas de hasta tres metros. Las autoridades ordenaron evacuaciones urgentes hacia zonas altas.

20 de Abril de 2026 10:32hs

Un terremoto de magnitud 7,4 azotó el norte de Japón este lunes. Activó alertas de tsunami en varias prefecturas costeras. La Agencia Meteorológica de Japón prevé olas de hasta tres metros. Las autoridades ordenaron evacuaciones urgentes hacia zonas altas.

El sismo ocurrió a las 16:53 hora local en el Pacífico, frente a Iwate. Su epicentro quedó a 10 kilómetros de profundidad. La sacudida alcanzó intensidad “5 superior” en la escala japonesa. Provocó oscilaciones en edificios altos de Tokio y daños estructurales posibles.

Prefecturas como Aomori, Hokkaido e Iwate enfrentan el mayor riesgo. Miyagi y Fukushima esperan olas de hasta un metro. Una primera ola de 80 centímetros llegó al puerto de Kuji 40 minutos después. Imágenes de NHK captaron barcos abandonando puertos mientras sonaban las sirenas.

La primera ministra Sanae Takaichi activó un comité de crisis. Pidió evacuaciones inmediatas y suspendió trenes bala en el norte. No hay víctimas fatales reportadas hasta ahora, pero el monitoreo continúa. El suceso evoca el terremoto y tsunami de 2011, con 18.000 muertos y la crisis nuclear de Fukushima.