Aerolíneas Argentinas lanza una promoción especial en Brasil

Por Ricardo Seronero
La oferta es válida para vuelos directos operados por la compañía, con origen en Brasil y destino Argentina.
Los tickets podrán emitirse entre el 20 y el 30 de abril, para viajes completos hasta el 20 de junio de 2026.
Con la posibilidad de aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery, en pleno corazón de Buenos Aires, y conectar de manera ágil e inmediata con los principales destinos turísticos del país.
Aerolíneas Argentinas opera vuelos desde Curitiba, San Pablo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Porto Seguro y Salvador de Bahía.
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