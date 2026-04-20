Aerolíneas Argentinas lanza una promoción especial en Brasil

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial para pasajeros en Brasil, con 20% de descuento en pasajes para viajar a la Argentina.

20 de Abril de 2026 11:38hs

Por Ricardo Seronero



La oferta es válida para vuelos directos operados por la compañía, con origen en Brasil y destino Argentina.



Los tickets podrán emitirse entre el 20 y el 30 de abril, para viajes completos hasta el 20 de junio de 2026.



Con la posibilidad de aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery, en pleno corazón de Buenos Aires, y conectar de manera ágil e inmediata con los principales destinos turísticos del país.



Aerolíneas Argentinas opera vuelos desde Curitiba, San Pablo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Porto Seguro y Salvador de Bahía.



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