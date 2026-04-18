Scioli: ”El turismo religioso es una de las expresiones culturales más profundas de la Argentina”

Así lo resaltó el Secretario nacional, durante la inauguración del primer Encuentro de la Virgen del Rocío en América, a realizarse hasta el 19 de abril en Buenos Aires, con presencia de entidades, asociaciones y hermandades rocieras de siete países del continente.

18 de Abril de 2026 09:52hs

Por Ricardo Seronero

Con el lema "El Rocío sin fronteras: fe, identidad y patrimonio andaluz", se dio inicio al encuentro que se desarrollará hasta el 19 de abril, con un itinerario centrado en la expansión de la tradición religiosa fuera de España, así como en su dimensión cultural, espiritual y comunitaria.

También estuvieron presentes el coordinador del Encuentro Continental del Rocío en América y del acto inaugural, Alberto de Paz; el presidente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; y el presidente de la Hermandad Matríz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, Santiago Padilla Díaz de la Serna.

En su discurso, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, destacó que “turismo religioso es una de las expresiones culturales más profundas de la Argentina, que representa el 20 por ciento del movimiento turístico del mundo según ONU Turismo".

En ese marco, añadió que el espíritu de la Virgen del Rocío “nos acompaña para un mundo mejor”. “El mensaje de paz que nos llega tiene que ver fuertemente con el turismo religioso", puntualizó.

Para finalizar, manifestó que "hoy somos un país abierto al mundo, un país seguro en el cual se puede caminar por las calles y disfrutar de eventos como el de estas características, con el apoyo del más alto nivel de nuestro gobierno".

Mientras que Valentín Díaz Gilligan aseguró que “la fe y la religión tienen impacto en los viajes de los turistas alrededor de todo el mundo. Desde la Ciudad de Buenos Aires motivamos que conozcan el circuito papal, donde nació, se crío y formó el Papa Francisco".

A su turno, Laura Teruel, deseó desde la Cámara Argentina de Turismo y del sector privado de la Argentina “una cálida bienvenida, que sean bien atendidos los miembros de la comunidad rociera por toda la cadena de valor turística de nuestro país".

Por su parte, Alberto de Paz dijo que "este encuentro es una cita histórica, ya que es el país con más andaluces y más casas de Andalucía del continente americano, una comunidad que mantiene viva la fe y sus tradiciones".

Por último, Santiago Padilla Díaz de la Serna resaltó: "por primera vez cruzamos el Atlántico para estar con los rocieros de América y poder estrechar aún más los lazos que nos unen. Nos une la fe, la historia y la protección de la Virgen del Rocío".

Durante la inauguración actuó el coro rociero del Centro Cultural Andaluz de Buenos Aires.

La Virgen del Rocío, venerada en Andalucía, extendió su devoción a diversas comunidades en América, donde asociaciones y hermandades mantienen vivas prácticas litúrgicas, musicales y festivas vinculadas a esta advocación.

En ese marco, el programa incluye un congreso internacional en el Palacio Libertad, con exposiciones sobre la historia del Rocío, su proyección en América y su consideración como patrimonio cultural inmaterial, además de su relación con el turismo religioso.

Las actividades terminarán el domingo 19 de abril con una misa pontifical rociera en la catedral metropolitana de Buenos Aires, a las 11.30 hs, en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco. La celebración será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

Posteriormente, a las 13.30 hs, se realizará una convivencia rociera en el Patio del Museo del Cabildo, abierta al público.

El encuentro, promovido por la Hermandad Matriz de Almonte, cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva, el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las jornadas contarán con ponencias, mesas redondas y la participación de asociaciones rocieras de todo el continente, con representación de varias provincias argentinas —Santa Fe, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Argentina es el país con mayor presencia de andaluces fuera de España: cerca de 70.000, lo que representa el 20 por ciento de todos los que residen en el exterior.



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