Irán restableció las restricciones en el Estrecho de Ormuz

La República Islámica acusa a Estados Unidos de incumplir con el alto el fuego, al mantener su bloqueo naval.

18 de Abril de 2026 07:47hs

Irán restableció las restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz tras el incumplimiento estadounidense del acuerdo de reapertura. El mando militar conjunto anunció el retorno al control estricto de las Fuerzas Armadas, con límites activos mientras dure el bloqueo a puertos iraníes. Esta vía clave mueve el 20% del crudo y gas natural licuado global. La medida responde a la confirmación de Washington de mantener el bloqueo naval.

El presidente Donald Trump sostuvo que el bloqueo persiste hasta un pacto integral sobre el programa nuclear iraní. Estados Unidos ha ordenado dar la vuelta a 21 buques desde el inicio de la operación. Trump descartó la entrega de uranio enriquecido por Teherán, pese a un optimismo previo que levantó bolsas el viernes. El alto el fuego expira el miércoles, sin prórroga garantizada.

Las autoridades iraníes exigen autorización para el paso por Ormuz ante intercepciones. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que el bloqueo cerrará el estrecho. El portavoz de Exteriores, Esmaeil Baqaei, lo tildó de violación al alto el fuego y prometió respuesta. Irán desmintió concesiones nucleares afirmadas por Trump.

Pakistán impulsa un acuerdo final tras mediar diálogos cara a cara en Islamabad. Trump alabó esa labor y aliados del Golfo, dispuesto a viajar para firmar. Las charlas de 21 horas con el vicepresidente JD Vance no cerraron pacto permanente. Las partes enfrentan tensiones pese a señales de proximidad.