En Buenos Aires comenzó el I Encuentro Continental del Rocío en América

Santiago Padilla ha presidido el acto inaugural ante una sala repleta de rocieros de siete países y ha invitado a las asociaciones americanas a trabajar juntas por la candidatura del Rocío ante la UNESCO. Daniel Scioli ha calificado la cita como un punto de inflexión para el turismo religioso en Argentina y ha detallado el respaldo del Gobierno al encuentro desde el más alto nivel institucional.

18 de Abril de 2026 09:56hs

Por Ricardo Seronero



El I Encuentro Continental del Rocío en América arrancó ayer viernes en Buenos Aires con un acto de apertura en el hotel NH City que ha reunido a rocieros de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Puerto Rico, Cuba y Venezuela. Por primera vez en la historia, una representación de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte cruzaba el Atlántico para sentarse frente a las asociaciones y hermandades que, durante décadas, han mantenido viva la devoción a la Virgen del Rocío al otro lado del océano. El acto, conducido por Alberto de Paz, coordinador del I Encuentro Continental, ha contado con intervenciones institucionales de Argentina y España y se ha cerrado con la actuación del Coro Rociero del Centro Cultural Andaluz de Buenos Aires.



El evento, promovido por la Hermandad Matriz de Almonte con el apoyo de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva, el Gobierno de Argentina y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coincide con el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.



En nombre de la ciudad que lo vio nacer ha tomado la palabra en primer lugar el presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Díaz Guilligan. “España y Argentina somos dos pueblos que somos familia. Nos une la cultura, nos une la misma lengua y, por supuesto, también nos une la misma religión. Y no solo la religión de la fe, sino la religión, como decía Borges, de la ética”, ha manifestado. Díaz Guilligan ha destacado el circuito papal de la ciudad, vinculado a los lugares donde Francisco vivió y se formó, y ha expresado su deseo de que el encuentro sea “el comienzo de un camino mucho más largo”.



Si la bienvenida de Díaz Guilligan ha puesto el marco institucional, la intervención de Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo —primera mujer al frente de la institución en sus 60 años de historia—, ha llevado el acto al terreno de lo personal. De raíces andaluzas, Teruel ha confesado con la voz entrecortada que “mi abuelo, cuando vino a Argentina, vino con esta Virgen en su maletita”, mientras señalaba emocionada el pin de la Blanca Paloma que Santiago Padilla le había prendido en la solapa momentos antes. La presidenta de la CAT ha pedido a los asistentes que sean “embajadores de contar las bellezas de nuestra ciudad y de nuestro país” y ha puesto a disposición del encuentro toda la cadena de valor del sector turístico argentino.



Padilla: “Venimos a escucharos y a estrechar los lazos que nos unen”



La intervención más esperada ha sido la del presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, acompañado de varios miembros de la Junta de Gobierno y de un representante de la Hermandad del Rocío de Huelva. “Nunca hubiera imaginado que íbamos a vivir esta experiencia, pero los caminos del Rocío son inescrutables y la Virgen ha querido que se produzca este encuentro para que podamos estrechar los lazos que nos unen”, ha reconocido Padilla, que ha trazado un recorrido por la historia de la devoción evocando aquellas palabras que el cardenal Amigo Vallejo dirigió a San Juan Pablo II en Sevilla en 1982, cuando le dijo que “Rocío es el nombre que los labios andaluces han aprendido para invocar a la Virgen María”. También ha evocado la audiencia con Francisco en Roma, donde cerca de 900 peregrinos de 120 hermandades extendieron al pontífice una invitación para visitar la aldea que ya no pudo cumplirse. “Las cuentas de la Virgen no son las nuestras, son distintas”, ha resumido.



El presidente de la Matriz se ha dirigido directamente a los rocieros americanos para trasladarles que la Hermandad Matriz no había cruzado el océano para hablar, sino para escuchar. “Venimos a escucharos, queremos saber cómo sienten ustedes la devoción que nació en ese rincón de las marismas de Almonte a finales del siglo XIII”, ha afirmado en lo que ha sido el mensaje que ha marcado el tono de toda la jornada. Ha cerrado invitando a los presentes a trabajar juntos por la candidatura del Rocío como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, antes de dar unos vivas a la Virgen del Rocío que han puesto en pie a toda la sala.





Scioli: “Estoy seguro de que va a ser un antes y un después en el turismo de la fe”



Aún con el eco de los vivas del presidente de la Matriz, ha tomado la palabra el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación Argentina, Daniel Scioli, que ha dado al acto una lectura en clave económica y estratégica. Scioli ha relatado cómo se gestó el apoyo del Gobierno al encuentro desde que conoció el proyecto en FITUR, y ha cifrado en un 20% la cuota del turismo religioso sobre el movimiento turístico mundial. “La fe mueve montañas, dice la Biblia, y el turismo religioso, millones de personas”, ha condensado en una frase que ha arrancado aplausos. El secretario ha detallado el respaldo institucional al evento, que ha contado con el apoyo al más alto nivel del Gobierno argentino, y ha aprovechado la presencia de las delegaciones para desgranar cifras sobre la apuesta turística del país: diez vuelos diarios directos entre Buenos Aires y Madrid, un 10% de aumento en la llegada de turistas internacionales y 120 nuevos hoteles en construcción.



“Estoy seguro de que va a ser un antes y un después en el turismo de la fe para la República Argentina. Que el Rocío se quede para siempre en la Argentina”, ha concluido Scioli, cuya intervención ha sido recibida con una ovación.



Tras las intervenciones, las sevillanas del Coro Rociero del Centro Cultural Andaluz de Buenos Aires han puesto el broche a una tarde que ha arrancado palmas y cante espontáneo entre el público.





El Palacio Libertad acoge hoy el congreso y la firma de la Red Permanente de Asociaciones Rocieras



El encuentro prosigue hoy sábado 18 de abril en la Sala Argentina del Palacio Libertad, uno de los centros culturales más grandes del mundo, con el congreso “El Rocío sin fronteras: fe, tradición y patrimonio universal”. La jornada contará con tres mesas redondas en las que participarán representantes de las asociaciones rocieras de todo el continente, con presencia de varias provincias argentinas —Santa Fe, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires— y delegaciones de Estados Unidos, Brasil, Chile, Puerto Rico, Cuba y Venezuela. La sesión se cerrará con la lectura del Manifiesto Rocío en América y la firma del acuerdo para la constitución de la Red Permanente de Asociaciones Rocieras de América, un hito organizativo que pretende dotar de estructura y continuidad al movimiento rociero en el continente. El conversatorio podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de Rocío en América.



A las 19:00 horas tendrá lugar en el Patio Andaluz del Parque Rosedal la bendición y descubrimiento de un azulejo de la Virgen del Rocío, obra del artista pontanés Javier Aguilar Cejas, que será obsequiado a la ciudad de Buenos Aires.



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