Tucumán avanza en la regulación de alojamientos turísticos temporarios para garantizar calidad y competencia leal

Se firmó un acta compromiso en el Ente de Turismo entre el sector público y privado con el objetivo de crear condiciones equitativas de competencia. “Esto nace de una necesidad que tenía la provincia de poder transparentar y reglamentar, lo que a su vez es un pedido del sector privado para consagrar un marco legal donde se compita en las mismas condiciones”, dijo Frías Silva

17 de Abril de 2026 12:10hs

Por Ricardo Seronero

El Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT) formalizó la implementación de una nueva reglamentación orientada a ordenar la oferta de alojamientos turísticos en la provincia, incorporando al sistema formal a aquellos prestadores que comercializan sus servicios de alojamiento temporario.

Como parte de este proceso, el EATT llevó adelante la firma de un acta compromiso junto a representantes del sector privado, quienes colaborarán en la difusión de la reglamentación e impulsarán la adhesión de los prestadores. Asimismo, se prevé un trabajo articulado con municipios, comunas y cámaras vinculadas a la actividad turística para garantizar una implementación efectiva en todo el territorio provincial. Cabe destacar que se prevé su llegada al recinto legislativo para su posterior sanción como ley.

Suscribieron el acta compromiso el presidente del EATT, Domingo Amaya, junto a los titulares de las instituciones del sector privado: Héctor Viñuales (Cámara de Turismo de Tucumán), Gregorio Werchow (secretario general de CAME), Ana María Ibarra (Asociación de Hoteles de Turismo, Filial Tucumán) Ernesto Gettar (Unión Hotelera y Gastronómica), Marina Sánchez (Tucumán Bureau); Jorge Acosta (Asociación Tucumana de Agencias de Viajes y Turismo) y Carlos Figueroa (Asociación de Prestadores de Turismo Activo). Estuvieron presentes la vicepresidenta y el secretario general del Ente, Inés Frías Silva y Marcos Díaz.

La iniciativa, que se enmarca dentro de las competencias del organismo conferidas por la Ley N° 5.204, propone la creación de un registro específico dentro del Registro Único de Prestadores, destinado a alojamientos con fines turísticos que operan mediante redes sociales, aplicaciones y portales de alquiler temporario. El objetivo central es promover condiciones de competencia equitativa entre estos servicios y los establecimientos tradicionales, como hoteles, hosterías y cabañas, al tiempo que se asegura una experiencia de calidad para los visitantes.

En este sentido, los prestadores deberán cumplir con requisitos similares a los ya establecidos para el sector formal, tales como habilitaciones comerciales, inscripción fiscal y condiciones básicas de infraestructura, acordes a la normativa vigente.

“Esto nace de una necesidad que tenía la provincia de poder transparentar y reglamentar, lo que a su vez es un pedido del sector privado para consagrar un marco legal donde se compita en las mismas condiciones”, dijo Frías Silva y enfatizó en que estas medidas garantizan “una mejor recepción de nuestros turistas, más seguridad y calidad de servicio”.

Sobre el futuro tratamiento en la Legislatura, la vicepresidenta del EATT informó que lo que se buscará es un involucramiento de los distintos consorcios. “Hoy es una ampliación de nuestra ley, pero queremos que se convierta en una mucho más abarcativa y que le dé herramientas a las personas que contratan este tipo de alojamientos”, dijo.

Viñuales, a su turno, aclaró que las condiciones de igualdad que consagra la norma tienen que ver esencialmente con los costos. “Ahora una persona que alquila este tipo de alojamientos tendrá que contar con un seguro, habilitarse e informar a los organismos pertinentes sobre la lista de personas que se han hospedado en su inmueble”, apuntó, al tiempo que explicó que aquellos que se publicitan a través de aplicaciones especializadas en alquileres temporarios ahora “deberán estar registrados para poder mostrar su oferta ahí”.



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