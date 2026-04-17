Llega una nueva edición de la feria Cocina Abierta GustAR

El programa GustAR invita a una nueva entrega de su Cocina Abierta, que este año llevará adelante una edición dedicada al malbec. El evento celebrará la identidad, la producción y el potencial turístico de la uva que representa a la Argentina en el mundo y se podrá visitar de manera gratuita.

17 de Abril de 2026 12:05hs

Por Ricardo Seronero

La feria se presenta como una vidriera federal donde el público podrá descubrir la diversidad del vino de esa variedad emblemática según su origen y su territorio. Participarán productores de regiones tradicionales y emergentes, incluyendo Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Catamarca, La Rioja, Buenos Aires y Río Negro, entre otras.

Más allá de la clásica degustación, los asistentes podrán adquirir etiquetas exclusivas de los productores, conocer las nuevas rutas y propuestas de turismo del vino; y disfrutar de maridajes con productos regionales, charlas informativas sobre la historia del malbec y presentaciones en vivo con DJ sets.

Cocina Abierta Edición Malbec estará abierta al público entre el viernes 17 y el domingo 19 de abril, de 14 a 20 h, en el Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA).

Cocina Abierta es una propuesta del programa GustAR, una iniciativa impulsada por las secretarías nacionales de Turismo y Ambiente; Agricultura, Ganadería y Pesca; y Cultura que busca promover y poner en valor el patrimonio gastronómico de cada región.

A través de políticas públicas transversales e interinstitucionales, el programa trabaja para fortalecer los sistemas alimentarios locales, reconociendo sus tradiciones, innovaciones y su impacto en la actividad turística.



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