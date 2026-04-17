Irán anunció la apertura total del Estrecho de Ormuz ”mientras dure el alto el fuego”

El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, ndicó que todos los buques comerciales pueden pasar libremente por la ruta anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán.

17 de Abril de 2026 12:35hs

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, confirmó la apertura total del estrecho de Ormuz. Esta medida rige durante los 10 días del alto el fuego que se iniciaron este jueves. El anuncio busca facilitar el tránsito comercial en la zona.

Araghchi lo publicó en su cuenta de X. Indicó que todos los buques comerciales pueden pasar libremente por la ruta ya definida. Dicha ruta la anunció previamente la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió en Truth Social. Agradeció la decisión de Irán y celebró que el estrecho esté listo para el paso libre. Su mensaje llegó poco después del anuncio oficial.

Los precios del petróleo cayeron con fuerza tras las declaraciones. El Brent bajó más de un 10% y se ubicó en 89 dólares por barril, un nivel no visto desde marzo. El crudo WTI, por su parte, llegó a 84 dólares, con una baja superior a diez puntos respecto al cierre previo.