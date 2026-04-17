Fuerte promoción de Tierra del Fuego en el mercado brasileño

Con el objetivo de potenciar la temporada invernal 2026, el Instituto Fueguino de Turismo continúa con la activa promoción de Tierra del Fuego en el mercado brasileño. La estrategia busca capitalizar la conectividad aérea directa de LATAM y GOL, aerolíneas que unirán Brasil con Ushuaia durante julio y agosto, consolidando al "Fin del Mundo" como el destino preferido de la región. “La actividad tuvo como finalidad la promoción y posicionamiento de la oferta turística argentina en el mercado brasileño, trabajando lazos comerciales principalmente con los tour operadores, agencias de viajes y las líneas aéreas que actualmente conectan Brasil con Argentina” explicó Dante Querciali.

17 de Abril de 2026 12:02hs

Por Ricardo Seronero desde San Pablo

El presidente del INFUETUR Dante Querciali indicó que “este es un trabajo conjunto que se realiza desde el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) con el fin de promocionar los atractivos que posee nuestro país y continuar fortaleciendo los lazos comerciales que tenemos con el país vecino”.

En este contexto, la acción comercial y de promoción dio inicio el día 13 de abril en Río de Janeiro “Visit Argentina Workshop” organizado por la Cámara Argentina de Turismo (CAT), el INPROTUR y la colaboración del Consulado de la República Argentina en Río de Janeiro.

“La actividad tuvo como finalidad la promoción y posicionamiento de la oferta turística argentina en el mercado brasileño, trabajando lazos comerciales principalmente con los tour operadores, agencias de viajes y las líneas aéreas que actualmente conectan Brasil con Argentina” y agregó que “una vez concluidas las rondas de negocios se realizó una presentación de la oferta integral del destino con sus principales atractivos para fortalecer el conocimiento de la oferta para capitalizar las frecuencias directas que están uniendo Brasil con Ushuaia en los meses de julio y agosto” explicó Querciali.

El presidente del organismo de turismo provincial comentó que desde el día 14 hasta el 16 de abril, participaron en la Feria Internacional de Turismo “World Travel Market Latin America 2026” en San Pablo, “en una de las acciones de promoción y comercialización más importantes para la industria turística latinoamericana especialmente del mercado de Brasil, ya que permite que vendedores y compradores de los productos y servicios turísticos del país y de toda Latinoamérica se reúnan para conocer la oferta de los destinos turísticos internacionales más relevantes”.

En el mismo orden, el funcionario destacó el lanzamiento de la temporada de invierno 2026 del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina donde se compartieron los principales atractivos de la Patagonia como destino invernal, destacando su diversidad de paisajes, la calidad de sus centros de esquí y la amplitud de experiencias que ofrece la región. Durante el encuentro, los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de productos típicos, incluyendo el gin artesanal producido en Tierra del Fuego.

Respecto a la conectividad aérea, Querciali mantuvo un encuentro con el Presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, con el objeto de seguir fortaleciendo la conectividad aérea de Tierra del Fuego en los próximos meses a través de la línea de bandera.

Asimismo, cabe destacar que durante los días de feria el Presidente del INFUETUR llevó adelante una agenda de reuniones con referentes de las aerolíneas GOL y LATAM, a fin de evaluar la posibilidad de conectividad durante la temporada de verano y aumentar las frecuencias para el invierno del próximo año. Además, se hizo lo propio con las compañías DECOLAR y CVC para dar a conocer la potencialidad del destino Fin del Mundo.

Asimismo junto al Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, Querciali mantuvo un encuentro con autoridades turísticas chilenas a fin de comenzar a trabajar en una agenda conjunta para comercializar, en el exterior, la Patagonia Argentina/Chilena.

Para concluir, el presidente del INFUETUR, hizo una evaluación positiva del trabajo que se viene desarrollando en el mercado brasilero, afianzando el posicionamiento de Tierra del Fuego con acciones de promoción y comercialización junto con la presencia de prestadores del sector privado y referentes de cámaras empresariales locales.



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