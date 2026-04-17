El Gobierno pidió un per saltum por la cautelar contra la reforma laboral: "Hay que devolver la seguridad jurídica"

"El per saltum es cuando se entiende hay un daño inminente, un peligro en la demora y un perjuicio institucional que amerita no esperar. En definitiva lo que hay que hacer es devolver la seguridad jurídica a todas las relaciones privadas de trabajo que se han visto afectadas por la suspensión de la reforma laboral. Si bien en materia laboral no hay antecedentes de que la Corte resuelva una cuestión laboral per saltum, esta cautelar es inédita: la dicta un juez local, afecta a todo el país y suspende el 80% de la ley", contextualizó Héctor García, abogado laboralista.

17 de Abril de 2026 10:30hs

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