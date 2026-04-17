El BID anunció ayudas a la Argentina por hasta US$ 7.200 millones

El anuncio, referido a lo que resta de 2026, llegó tras la visita de Luis Caputo a Washington, donde también se mencionó el rol del Banco Mundial.

17 de Abril de 2026 12:42hs

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó un paquete de apoyo financiero para Argentina. Este respaldo podría superar los 7.200 millones de dólares en 2026. El anuncio llegó tras la visita de Luis Caputo a Washington, donde también se mencionó el rol del Banco Mundial.

El BID destinará más de 5.000 millones de dólares en operaciones soberanas con el sector público. Incluyen financiamiento para proyectos y una garantía de 550 millones de dólares. BID Invest, enfocado en el sector privado, movilizará unos 2.200 millones de dólares en inversiones.

Ilan Goldfajn, presidente del BID, elogió los esfuerzos del gobierno argentino por estabilizar la economía. Destacó el acompañamiento del Grupo BID con mayor escala. El foco recae en reformas, inversión privada e infraestructura para el crecimiento sostenido.

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el respaldo en redes sociales. Explicó que permitirá refinanciar deudas caras por opciones más baratas. Así se reduce el costo financiero para los argentinos. El BID priorizará gestión fiscal, seguridad, justicia y acceso a servicios esenciales.