Destacada participación de Bariloche en WTM Latin America 2026

En el marco de la feria internacional WTM Latin America 2026, realizada en San Pablo, uno de los encuentros más relevantes del turismo en el continente, Bariloche desplegó una intensa agenda institucional, comercial y de prensa, consolidando su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos para el mercado brasileño durante todo el año. El intendente de Bariloche, Walter Cortés, participó de la feria de turismo B2B y fue acompañado por el secretario de Turismo y presidente del Emprotur, Eric Guzmán, y el director de Relaciones Institucionales, Antonio Zidar. “Vamos a sostener el pase a 160.000 pesos para que los operadores y la gente tengan previsibilidad de compra”, afirmó Cortés desde Brasil.

17 de Abril de 2026 13:04hs

Por Ricardo Seronero desde San Pablo



La comitiva del EMPROTUR Bariloche estuvo encabezada por su presidente Eric Guzmán, junto a la directora ejecutiva Natacha Vázquez, y los directores Juan Pablo Ferrari, Ezequiel Barberis y Diego de Barba, conformando una sólida representación institucional. Acompañó además el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, reforzando la presencia política e institucional del destino en el escenario internacional.

Durante la feria, Bariloche tuvo una destacada participación en el stand argentino, donde se desarrollaron múltiples acciones de promoción. Entre ellas, sobresalió la activación “Bola de Nieve” en el área de experiencias, una propuesta innovadora que captó la atención del público, generó contenido audiovisual de alto impacto y fortaleció la visibilidad del destino en redes y medios especializados.

En paralelo, se llevó adelante una nutrida agenda de reuniones estratégicas con operadores turísticos clave del mercado brasileño, como Azul Viagens, Orinter, Agaxtur, CVC, Cativa y Diversa, así como encuentros con aerolíneas estratégicas como LATAM, SKY Airline, Aerolíneas Argentinas y Azul Linhas Aéreas. Estos espacios permitieron afianzar vínculos comerciales, proyectar la temporada de invierno 2026 y avanzar en la consolidación y ampliación de la conectividad aérea, aspecto central para el crecimiento del destino.

La agenda incluyó además entrevistas con medios especializados de relevancia regional como Ladevi, Travel2Latam, Band News y Luxury Travel Journalist, garantizando una amplia difusión de Bariloche en uno de sus principales mercados emisores.

Como cierre de una de las jornadas, se realizó el cóctel oficial “Bariloche Invierno 2026” en la Residencia del Consulado Argentino en São Paulo, donde se reunieron operadores, líneas aéreas, prensa y referentes del sector turístico, en un espacio clave para seguir fortaleciendo relaciones y posicionar la oferta del destino.

A lo largo de los distintos encuentros, se destacó el crecimiento sostenido del mercado brasileño, con proyecciones récord de conectividad aérea y un incremento constante en la llegada de turistas.

En este marco, Bariloche no solo presentó su consolidado producto nieve, sino también su propuesta integral para todo el año: otoño con la Fiesta Nacional del Chocolate, verano con experiencias vinculadas a la naturaleza, y una oferta que combina paisajes únicos, actividades al aire libre, gastronomía de excelencia y servicios de calidad.

Asimismo, se remarcó el compromiso del destino con la sostenibilidad, el cuidado del ambiente y la conexión con la naturaleza, como ejes estratégicos para su desarrollo turístico.

Con una agenda colmada de actividades y resultados altamente positivos, la participación de Bariloche en WTM Latin America 2026 reafirma el objetivo de seguir fortaleciendo la marca a nivel internacional, consolidando su posicionamiento y ampliando su presencia en uno de los mercados más relevantes para el destino.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590

