Compraron 310 camas para el Hospital Garrahan

"Los verdaderos trabajadores entendieron que nadie vino a cerrar el hospital, a hacer despidos masivos, a precarizar, ni nada de lo que los profetas del caos venían diciendo. Con esto vamos a reparar el parque de camas, que desde el año 87 venía funcionando, ya constituían un peligro para los chicos. Esta inversión de $ 1.400 millones sólo en camas, que corresponde al 5% de lo que estamos invirtiendo en el hospital", aseguró Mariano Pirozzo, director del Hospital Pediátrico.

17 de Abril de 2026 09:50hs

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