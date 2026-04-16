Se presentó en San José, la 4° Edición del Pasaporte Termal

En el Complejo Termal de San José se realizó la presentación oficial del Pasaporte Termal, una iniciativa impulsada por la microrregión Tierra de Palmares que promueve la integración turística y el fortalecimiento del producto termal en la región.

16 de Abril de 2026 13:50hs

Por Ricardo Seronero

El Pasaporte Termal volverá a estar vigente a partir del 4 de mayo en Termas Colón, Termas San José y Termas Villa Elisa, en la provincia de Entre Ríos invitando a visitantes y turistas a recorrer los distintos destinos termales de la microrregión mediante un sistema de beneficios que incentiva la circulación y permanencia.



El acto contó con la participación de los intendentes de las localidades que integran la Microrregión: Gustavo Bastian (San José), José Luis Walser (Colón), Susana Lambert (Villa Elisa), Verónica Luxen (Ubajay), Julio Pintos (Pueblo Liebig) y Jorge Zambón (San Salvador), junto a referentes de los Complejos Termales y Secretarías de Turismo.

La propuesta establece que quienes ingresen a uno de los complejos podrán acceder a un 50% de descuento en la entrada general al segundo y tercer establecimiento, así como a un 10% de descuento en servicios internos.

Además, este año visitando cualquier Oficina de Turismo de Tierra de Palmares los visitantes recibirán un descuento adicional del 10% para comenzar el recorrido.

Esta herramienta busca consolidar a Tierra de Palmares como un circuito termal integrado, fomentando un modelo de desarrollo turístico sostenible, colaborativo y con identidad regional.

El Pasaporte Termal podrá solicitarse en cualquiera de los complejos adheridos desde el inicio de su vigencia y estará disponible hasta el 30 de junio, exceptuando los fines de semana largos, ofreciendo una experiencia orientada al bienestar, la salud y el contacto con la naturaleza.



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