Se presentó en San José, la 4° Edición del Pasaporte Termal

Por Ricardo Seronero
El Pasaporte Termal volverá a estar vigente a partir del 4 de mayo en Termas Colón, Termas San José y Termas Villa Elisa, en la provincia de Entre Ríos invitando a visitantes y turistas a recorrer los distintos destinos termales de la microrregión mediante un sistema de beneficios que incentiva la circulación y permanencia.
El acto contó con la participación de los intendentes de las localidades que integran la Microrregión: Gustavo Bastian (San José), José Luis Walser (Colón), Susana Lambert (Villa Elisa), Verónica Luxen (Ubajay), Julio Pintos (Pueblo Liebig) y Jorge Zambón (San Salvador), junto a referentes de los Complejos Termales y Secretarías de Turismo.
La propuesta establece que quienes ingresen a uno de los complejos podrán acceder a un 50% de descuento en la entrada general al segundo y tercer establecimiento, así como a un 10% de descuento en servicios internos.
Además, este año visitando cualquier Oficina de Turismo de Tierra de Palmares los visitantes recibirán un descuento adicional del 10% para comenzar el recorrido.
Esta herramienta busca consolidar a Tierra de Palmares como un circuito termal integrado, fomentando un modelo de desarrollo turístico sostenible, colaborativo y con identidad regional.
El Pasaporte Termal podrá solicitarse en cualquiera de los complejos adheridos desde el inicio de su vigencia y estará disponible hasta el 30 de junio, exceptuando los fines de semana largos, ofreciendo una experiencia orientada al bienestar, la salud y el contacto con la naturaleza.
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