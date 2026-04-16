Río Negro participa intensamente en WTM Latin America en San Pablo

La provincia a través de ATUR tiene en Brasil, una activa agenda enfocada en generar acuerdos que impulsen más conectividad aérea, visitantes y trabajo para la provincia. La presencia en uno de los principales mercados emisores de turismo apunta a posicionar la oferta rionegrina a nivel internacional y consolidar la actividad como motor de desarrollo. “Estamos en reuniones con líneas aéreas, asegurando la conectividad y trabajando en posibles y futuras acciones en conjunto para ampliarla en otros momentos del año” resaltó Piquín.

16 de Abril de 2026 13:39hs

Por Ricardo Seronero desde San Pablo

El Director Ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro-ATUR, Diego Piquín, remarcó que la provincia vuelve a decir presente en un mercado clave, llevando una propuesta integral de cara al invierno.

La agenda tiene como eje central la conectividad aérea. Según detalló, el trabajo con aerolíneas apunta no solo a sostener los vuelos actuales, sino también a ampliarlos: “Estamos en reuniones con líneas aéreas, asegurando la conectividad y trabajando en posibles y futuras acciones en conjunto para ampliarla en otros momentos del año”.

A la par, se avanza en la comercialización de la oferta provincial con operadores mayoristas de peso en el mercado brasileño como CVC, Diversa y Orinter, con encuentros que buscan traducirse en mayor flujo de visitantes hacia Río Negro.

La estrategia se complementa con una fuerte articulación regional. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con el Ente Patagonia y la proyección hacia nuevos mercados: “Las seis provincias ya tuvimos varias reuniones, incluso una con Chile, para empezar a impulsar acciones conjuntas, no solo en formato regional, sino también pensando en mercados de larga distancia”.



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