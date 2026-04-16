Presentaron una demanda penal contra Messi y la AFA por fraude e incumplimiento contractual

La empresa VID Music Group, con sede en Miami, exige una indemnización de aproximadamente 7 millones de dólares que desembolsó por los derechos exclusivos de organización de los encuentros frente a Venezuela y Puerto Rico.

16 de Abril de 2026 11:08hs

Una demanda por fraude e incumplimiento contractual fue presentada contra la AFA y Lionel Messi con motivo de dos amistosos de la Selección Argentina disputados en octubre de 2025 en Estados Unidos. La empresa VID Music Group, con sede en Miami, exige una indemnización de aproximadamente 7 millones de dólares que desembolsó por los derechos exclusivos de organización de los encuentros frente a Venezuela y Puerto Rico.

El núcleo del conflicto radica en que Messi no jugó contra Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que sus compañeros lo observaban desde un palco. La asistencia fue de apenas 15.000 espectadores, lo que representa solo el 23% de la capacidad del estadio. Cuatro días después, el jugador sí actuó los 90 minutos con Inter Miami en la goleada de 6-0 ante Puerto Rico, match que la Selección ganó 1-0 con gol de Gio Lo Celso.

La demanda incluye diez cargos y señala que la presencia de Messi estaba garantizada por contrato en ambos partidos, con una cláusula que exigía al menos 30 minutos de juego salvo lesión. Según el documento judicial, la promotora fundamentó su inversión financiera en la promesa comercial de contar con el astro argentino, lo que nunca se cumplió en el primer encuentro.

El reclamo fue hecho público este jueves en el Tribunal del 11 Circuito Judicial de Miami-Dade, en Florida, tras seis meses de difusión no oficial en medios estadounidenses. VID Music Group anunció una conferencia de prensa para el martes 21 en Coral Gables, donde detallará más aspectos del conflicto que acusa a la AFA y a Messi de un patrón de representaciones comerciales engañosas.