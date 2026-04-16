Misiones fortalece su posicionamiento en el mercado brasileño

En la feria de turismo más influyente de la región, la provincia participó de acciones estratégicas, reuniones comerciales y participación en espacios de alto nivel como el Ministers’ Summit. “Fue un ámbito muy importante para compartir miradas con otros países de la región y avanzar en una agenda común que priorice el desarrollo de un turismo más sostenible, responsable, regenerativo y alineado con las nuevas demandas globales”, expresó el ministro Arrúa.

16 de Abril de 2026 11:32hs

Por Ricardo Seronero desde San Pablo

Misiones se hizo presente en la WTM Latin America 2026, que se desarrolló del 14 al 16 de abril en São Paulo, Brasil, uno de los principales encuentros de negocios turísticos de la región. La delegación provincial participó desde el stand de Visit Argentina, integrando la oferta nacional en un espacio que reunió a miles de profesionales del sector, entre operadores, aerolíneas y compradores internacionales.

En este marco, la provincia desplegó una agenda orientada a fortalecer su posicionamiento en el mercado brasileño, uno de los principales emisores de turistas hacia Misiones, promoviendo la diversidad de experiencias que ofrece el destino a lo largo de todo su territorio.

El ministro de Turismo, José María Arrúa, representó a Argentina en el Ministers’ Summit, un espacio profesional que reunió a autoridades y referentes de América Latina para debatir sobre los desafíos y oportunidades del turismo en la región.

“Fue un ámbito muy importante para compartir miradas con otros países de la región y avanzar en una agenda común que priorice el desarrollo de un turismo más sostenible, responsable, regenerativo y alineado con las nuevas demandas globales”, expresó Arrúa.

La participación en la WTM permitió afianzar la presencia de Misiones en el escenario internacional, destacándose por su propuesta turística basada en la biodiversidad, el turismo de aventura, la gastronomía y una agenda cultural en crecimiento.

Durante la feria, se mantuvieron reuniones con operadores turísticos brasileños, con el objetivo de incorporar la oferta misionera en sus carteras comerciales. En este sentido, se concretó un encuentro institucional con CVC, la mayor operadora de turismo de Brasil, consolidando vínculos para el crecimiento del destino en ese mercado.

Además, se avanzó en acciones concretas de seguimiento post evento, como la realización de capacitaciones a operadores turísticos, orientadas a facilitar la incorporación de Misiones en sus propuestas activas y potenciar su comercialización.



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