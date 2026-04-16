Los salarios bajo convenio perdieron 6% de poder adquisitivo en los últimos doce meses

La comparación interanual entre febrero de 2025 y febrero de 2026 muestra una caída del 5,9% en el salario promedio de convenio, frente a una contracción apenas del 0,2% en el salario medio medido por SIPA.

16 de Abril de 2026 11:14hs

Un informe oficial de la Secretaría de Trabajo reveló que los ingresos de los trabajadores bajo convenio colectivo perdieron un 1,7% de su poder adquisitivo en febrero solamente, comparado con enero. En los últimos doce meses, el retroceso acumulado alcanzó casi el 6%, mientras que varios gremios registraron desplomes superiores al 10%.

Estos datos provienen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que mide los aportes jubilatorios de las remuneraciones. En febrero, cuando la inflación fue del 2,9%, el poder adquisitivo del salario Formal privado promedio cayó un 0,2%. La caída fue mucho más fuerte en los salarios negociados paritariamente: 1,7% en términos reales, según la cartera que dirige Julio Cordero.

La comparación interanual entre febrero de 2025 y febrero de 2026 muestra una caída del 5,9% en el salario promedio de convenio, frente a una contracción apenas del 0,2% en el salario medio medido por SIPA. Si se toma noviembre de 2023 como referencia, los salarios promedio del sector? formal mejoraron 3 puntos porcentuales, pero las remuneraciones de paritarias homologadas se contrajeron 7 puntos.

Especialistas identifican una fractura entre sectores de asalariados formales, similar a la distinción entre rubros ganadores y perdedores en los últimos dos años. Esta brecha se explica por las sumas fijas acordadas en las paritarias: mientras gremios como Camioneros lograron acotar pérdidas con sumas fijas proporcionales, Comercio cerró un acuerdo con una suma fija muy acotada y un sendero inferior al 2%, lo que consolida niveles bajos de poder adquisitivo.

La Secretaría de Trabajo señaló una marcada heterogeneidad sectorial: Aceiteros (12,7%), Encargados de Edificio (5,6%) y Transporte automotor (3,8%) superaron la inflación. En el extremo opuesto, Construcción (-12,4%), Textiles (-12,3%), Indumentaria (-9,5%) y Gastronómicos (-9,5%) sufrieron las caídas más graves. Comercio, el convenio más numeroso con 1,2 millones de asalariados, perdió un 6,7% de su poder adquisitivo en el último año.