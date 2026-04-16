El Sector Público mostró un superávit primario de $930.284 millones durante marzo

Ante la baja de la recaudación, se aceleraron recortes en gasto primario y se demoraron transferencias para asegurarse un resultado positivo.

16 de Abril de 2026 12:54hs

Luis Caputo, ministro de Economía, destacó un superávit primario de $930.284 millones en el Sector Público Nacional durante marzo. Además, registraron un saldo financiero positivo de $484.789 millones tras pagar intereses de deuda. Ante la baja de la recaudación, se aceleraron recortes en gasto primario y se demoraron transferencias para asegurarse un resultado positivo.

En el primer trimestre, acumularon un superávit primario del 0,5% del PBI y financiero del 0,2%. Caputo lo anunció en su cuenta de X. El FMI confirmó ayer la meta de 1,4% del PBI para todo 2026 en su comunicado de acuerdo técnico. El ancla fiscal sostiene la estabilidad macroeconómica y permite bajar impuestos al sector privado, enfatizó el ministro.

Ajustaron el gasto primario un 5,7% interanual en términos reales. Las prestaciones sociales subieron 27,7% nominal a $8,05 billones, pero cayeron 3,7% real. Los salarios públicos alcanzaron $1,44 billones con un aumento nominal del 25,7%, lo que equivale a un recorte real del 5,2%. Las transferencias corrientes crecieron solo 13,6% nominal a $3,44 billones frente a una inflación del 32,6%.

El recorte más drástico ocurrió en subsidios económicos. Bajaron 33,4% interanual en términos nominales y totalizaron $258.209 millones. Estas medidas aseguraron el resultado trimestral positivo.