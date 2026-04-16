Donald Trump anunció un alto el fuego por diez días entre El Líbano e Israel

Las declaraciones del presidente estadounidense sugieren avances hacia un posible acuerdo con Irán, mientras la Casa Blanca evalúa nuevas conversaciones en Pakistán, a las que Irán se ha negado públicamente.

16 de Abril de 2026 13:53hs

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un alto el fuego entre Israel y Líbano. Los países habían intercambiado ataques durante la jornada. Trump destacó sus conversaciones con los líderes de ambas naciones. La tregua entrará en vigor este jueves a las 18 horas.

En su red social Truth, el mandatario detalló el acuerdo. Joseph Aoun, presidente libanés, y Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, aceptaron un cese de hostilidades por 10 días a partir de las 17 horas locales. Trump mencionó una reunión previa en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio. Instruyó al vicepresidente JD Vance, a Rubio y al presidente del Estado Mayor Conjunto Dan Razin’ Caine para avanzar hacia una paz duradera.

Trump se presentó como pacificador y anunció un encuentro en la Casa Blanca. Invitó a Netanyahu y Aoun a diálogos significativos, los primeros desde 1983. Ambas partes buscan la paz, según el presidente estadounidense. Sus declaraciones sugieren avances hacia un posible acuerdo con Irán, mientras la Casa Blanca evalúa nuevas conversaciones en Pakistán.

El anuncio llegó en un día de alta tensión en el sur de Líbano. Israel lanzó ataques contra un puente estratégico y una ruta clave hacia Damasco. El ejército libanés atribuyó los bombardeos a Israel.