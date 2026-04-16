Demolieron 'La Saladita' de Playa Bristol

La Comuna ejecutó la operación en plena madrugada con un amplio despliegue de fuerzas represivas, estimado en más de trescientos agentes.

16 de Abril de 2026 11:00hs

La Justicia Federal ordenó el allanamiento y demolición de "La Saladita de la Bristol", la feria precaria junto a la playa más emblemática de Mar del Plata. El motivo fue la violación a la Ley de Marcas. La Comuna ejecutó la operación en plena madrugada con un amplio despliegue de fuerzas represivas.

Esta mañana, el sitio muestra rastros de destrucción total donde operaban más de cien puestos durante dos décadas. Vendían ropa y calzado de imitación de marcas conocidas. La Municipalidad utilizó topadoras para arrasar las instalaciones.

El operativo involucró a más de 300 efectivos de Prefectura, Policía y áreas municipales, que desmantelaron 170 estructuras ocupadas ilegalmente. El intendente Agustín Neme recordó la denuncia por usurpación presentada en octubre de 2024 por su antecesor Guillermo Montenegro. Así, se recupera el espacio para vecinos, turistas y el paisaje urbano.