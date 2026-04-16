Causa Cuadernos: otro empresario declara que fue obligado a mentir para no ir preso

Daniel Claudio Pitón afirmó que, en el juzgado de Claudio Bonadio, lo indujeron a mencionar pagos inexistentes. Varias defensas habían alegado presiones similares, pero pocos imputados las ratificaban en audiencia.

16 de Abril de 2026 12:45hs

Daniel Claudio Pitón declaró ante el Tribunal Oral que su testimonio inicial en la causa Cuadernos fue falso. Lo hizo bajo presión para evitar la detención, según relató. En el juzgado de Claudio Bonadio, lo indujeron a mencionar pagos inexistentes. Buscaba aclarar estas circunstancias desde hacía tiempo.

Pitón contó que él y su hermano José Luis llegaron citados sin pruebas firmes de imputación. Un clima de temor reinaba entre los empresarios en Comodoro Py. Temían quedar presos ese día. Presentaron un escrito de sus abogados con respuestas veraces. Esperaron una hora y media para que Bonadio lo aprobara, pero lo rechazaron por insuficiente. Les exigieron referirse a pagos específicos, lo que los dejó en shock.

Pitón asumió la declaración oral para proteger a su hermano. Así evitó consecuencias peores para él. Terminó procesado, aunque luego revocaron el de su hermano. El acta de esa audiencia no refleja la verdad, insistió. Solo mintió para salir libre. Varias defensas habían alegado presiones similares, pero pocos imputados las ratificaban en audiencia.

La empresa familiar de Pitón, dedicada a transporte y construcción en Entre Ríos, participó en siete obras públicas menores. Niega delitos y califica esas obras de irrelevantes en la causa. Respecto de Ernesto Clarens, consultó por pagos demorados y este le ofreció servicios financieros, pero nunca le dio dinero.