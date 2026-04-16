Alerta amarilla por lluvias intensas en el AMBA y en el este bonaerense

Las precipitaciones afectarán principalmente la zona costera bonaerense, desde Magdalena hasta Miramar, incluyendo el partido de La Costa. La lluvia de la noche en el área metropolitana provocó anegamientos, cortes de luz y dificultades para el tránsito.

16 de Abril de 2026 08:24hs

El Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta amarilla por lluvias intensas este jueves en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia. Las precipitaciones afectarán principalmente la zona costera bonaerense, desde Magdalena hasta Miramar, incluyendo el partido de La Costa. En esa área, los acumulados oscilarán entre 30 y 70 mm, con posibilidad de superar esos valores en puntos locales. La advertencia rige desde la madrugada hasta la tarde.

La alerta también cubre el Área Metropolitana de Buenos Aires, así como partidos del centro provincial como Las Flores, General Alvear, Saladillo, Navarro, Chacabuco, Junín y Lincoln. Hacia el norte, abarca desde General Pinto hasta Zárate y Campana, pero solo durante la madrugada. El nivel amarillo indica riesgos de daños y interrupciones en actividades diarias, por lo que el SMN aconseja evitar salidas al exterior.

El mal tiempo persiste en el AMBA tras las lluvias de casi 50 mm que cayeron el miércoles por la madrugada. Aquellas provocaron anegamientos, demoras en accesos, cortes de luz y dificultades para circular. Este jueves se esperan precipitaciones fuertes e intermitentes hasta la noche, con temperaturas entre 19° y un máximo de 23°.

El viernes predominará un cielo nublado y temperaturas en ascenso hasta 25°. El sol regresará de forma parcial el sábado, con nubes dispersas y una máxima similar de 25°.