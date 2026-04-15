Scioli en Seatrade busca aumentar la llegada de cruceros a la Argentina

Junto a empresas privadas del sector, que por primera vez participan de Seatrade, anunció en Miami que Mar del Plata se sumará a los puertos nacionales que reciben cruceros. “La presencia argentina en esta feria marca la continuidad de una estrategia muy activa para atraer turistas internacionales. No nos quedamos esperando a que vengan, salimos a buscarlos, promocionando la grandeza de nuestro país como destino turístico internacional de primer nivel en los mercados tradicionales y también en nuevos mercados”, subrayó Scioli, también presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR).

15 de Abril de 2026 11:02hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, inauguró en Miami, el stand de la Argentina en Seatrade, la feria de turismo de cruceros más importante a nivel global y considerada el principal escenario mundial para cerrar acuerdos comerciales y forjar alianzas estratégicas en el rubro.

En ese contexto, Scioli anunció que Mar del Plata se sumará a los tres puertos nacionales que ya operan con este tipo de embarcaciones, y destacó la presencia de empresas privadas del sector por primera vez en la comitiva que viajó para asistir a ese encuentro exclusivo para profesionales del rubro.

“La presencia argentina en esta feria marca la continuidad de una estrategia muy activa para atraer turistas internacionales. No nos quedamos esperando a que vengan, salimos a buscarlos, promocionando la grandeza de nuestro país como destino turístico internacional de primer nivel en los mercados tradicionales y también en nuevos mercados”, subrayó Scioli, también presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR).

Las empresas privadas presentes en el stand de INPROTUR – Visit Argentina son Argentina by Vivaterra DMC (destacada en el mercado B2B de viajes de lujo en Sudamérica), Ils Tours DMC (gestión de destinos con propuestas de experiencias únicas) y Navijet Agents (naviera dedicada a la provisión de soluciones logísticas para la industria de cruceros), Rotativo Express (mayorista de viajes e incentivos), Rumbo Sur (operadora patagónica especializada en excursiones como la navegación por el Canal Beagle), Innovart (operador receptivo especializada en viajes a medida en Argentina y Chile), Signature (paquetes de viaje personalizados de alta calidad) y Tangol Tours (agencia de viajes dedicada a tours y experiencias en Sudamérica, B2B y B2C).

En el stand, ubicado junto al de Brasil y al de Las Bahamas en el pabellón de Latinoamérica, también están presentes la Administración General de Puertos; la Administración Portuaria de Puerto Madryn; Visit Buenos Aires, la organización público-privada oficial de marketing turístico internacional de la ciudad, y el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata, destino emblemático de la Argentina que se prepara para sumarse próximamente a los puertos del país que hoy reciben cruceros: Buenos Aires (407 mil cruceristas en esta temporada), Puerto Madryn (casi 43 mil) y Ushuaia (155 mil).

“Mar del Plata ya empezó a recorrer el camino para posicionarse como la cuarta ciudad receptora de cruceros de Argentina. A través del impulso dado por el presidente Javier Milei, a los cielos abiertos para el turismo ahora se le suman los mares abiertos, para recibir cada vez más turistas internacionales”, Scioli puntualizó en el marco de ese encuentro.

En Seatrade, Scioli se reunió junto a Delver Agents y cuatro navieras de expedición, con el objetivo de avanzar en la incorporación del puerto de Mar del Plata en la planificación de sus itinerarios.

Durante el encuentro, se trabajó en una agenda conjunta entre el sector público y privado, con la participación de actores clave como puertos, Migraciones y Aduana, orientada a desarrollar normativas específicas para el segmento de expedición y mejorar las condiciones operativas.

La temporada de cruceros 2024/2025 registró un total de 602 mil cruceristas en los puertos argentinos, resultado de la suma de los 343 mil a bordo de cruceros de operación local y los casi 259 mil embarcados en cruceros de paso. El impacto económico total de la temporada fue de unos 374 millones de dólares. Además, se generaron casi 22 mil puestos de trabajo, entre los vinculados a los cruceristas y tripulantes y los relacionados con las navieras.

Seatrade Cruise Global convoca, en cada edición, a ejecutivos, navieras, proveedores y agentes de puertos de todo el mundo para explorar tendencias, innovación y sostenibilidad en el sector. Esta edición, que concluirá el jueves 13, conectará a más de 500 expositores.

De las reuniones en el marco de Seatrade también participaron directivos de Royal Caribbean, quienes anticiparon que arribarán a los puertos argentinos con unos 3000 pasajeros por recalada y que tienen previstas siete recaladas en CABA y el mismo número en Puerto Madryn y CABA, y de Costa Cruceros, que anunciaron 120 mil cruceristas para la temporada, con todos los pasajes ya vendidos. Por último, el Secretario Scioli se reunió con directivos de Norwegian Cruises Lines Holdings.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590