FM Blackie celebra sus 5 años y el Día Internacional del Jazz con un tributo histórico ”Kind of Blue”

FM Blackie 89.1 presenta una noche irrepetible el próximo martes 28 de abril a las 19:30 en el Teatro Caras y Caretas, con el Kind of Blue Project, un ensamble compuesto por la elite del jazz argentino actual.

15 de Abril de 2026 09:57hs

En el marco del Día Internacional del Jazz y celebrando su quinto aniversario al aire, FM Blackie 89.1 presenta una noche irrepetible el próximo martes 28 de abril a las 19:30 hs en el Teatro Caras y Caretas (Sarmiento 2037).

La velada será doblemente especial: se cumplen 100 años del nacimiento de Miles Davis y John Coltrane, las dos figuras centrales que dieron vida a “Kind of Blue”, el disco más vendido de la historia del género y piedra angular del jazz modal.

Para recrear esta obra maestra, se reunirá el Kind of Blue Project, un ensamble compuesto por la elite del jazz argentino actual: Carlos Michelini (saxo), Gonzalo Rodríguez (Saxo), Fidel Makon (trompeta) , Fernando Martínez (Bateria), Miguel Marengo (Piano) y Sebastián De Urquiza (Contrabajo). Juntos, evocarán la atmósfera y la innovación de un álbum que marcó un antes y un después en la música universal.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de passline.com

https://www.passline.com/eventos-plano/5-aniversario-blackie-dia-internacional-del-jazz-496842

Sobre Kind of Blue Project:

Este sexteto, conformado por destacados músicos de la escena jazzística argentina, recrea bajo arreglos propios uno de los álbumes más trascendentales de la historia del jazz: Kind of Blue, de Miles Davis.

Kind of Blue es, sin dudas, el álbum más influyente del género, marcando un antes y un después desde su mítica grabación. En esta oportunidad, seis notables intérpretes locales rinden homenaje a esta obra fundamental, aportando su impronta a través de arreglos originales.

Carlos Michelini (Saxo)

Egresado con honores del prestigioso Berklee College of Music (Boston). Se perfeccionó con leyendas como Joe Lovano y Jerry Bergonzi. Trayectoria: Ha compartido escenario y grabaciones con figuras de la talla de Paquito D’Rivera, Joe Pass y Scott Henderson. Es un verdadero puente entre el jazz y las raíces argentinas.

Gonzalo Rodríguez Vicente (Saxo)

Un músico clave de la escena jazzística argentina con una sólida formación académica. Es reconocido por su versatilidad y su profundo conocimiento del lenguaje de los grandes tenores del género. Integrante de proyectos fundamentales del jazz local, su participación en el Kind of Blue Project es esencial para recrear la fuerza y el misticismo de los vientos originales del disco.

Fidel Makon (Trompeta)

Representa la excelencia de la nueva generación del jazz argentino. Su formación ha estado marcada por la búsqueda del tono perfecto y la improvisación inteligente. Trayectoria: A pesar de su juventud, ya es un sesionista solicitado y ha participado en diversos festivales de jazz, destacándose por su capacidad para capturar la esencia introspectiva y sutil de Miles Davis.

Miguel Marengo (Piano)

Pianista de una técnica refinada, Marengo es el encargado de recrear la atmósfera modal que Bill Evans inmortalizó en el álbum original. Con una carrera que abarca tanto la docencia como la interpretación en vivo, ha tocado con los exponentes más destacados del país, siendo una pieza fundamental en el engranaje armónico de este ensamble.

Sebastián De Urquiza (Contrabajo)

Formado en las instituciones más importantes de Argentina y premiado internacionalmente (Premio Herb Alpert para Jóvenes Compositores). Finalista en concursos internacionales como el UNISA (Sudáfrica). Es un contrabajista y compositor que ha tocado con la élite del jazz local, aportando un pulso rítmico moderno y una solidez técnica impecable.

Fernando Martínez (Batería)

Vivió 11 años en EE.UU., donde estudió en la Universidad de Maryland y en Berklee. Fue galardonado con el prestigioso Premio Zildjian por su labor destacada. Tocó con artistas internacionales y locales de renombre como Charly García, Jorge Navarro y Gustavo Bergalli. Es docente en la Escuela de Música Contemporánea y un referente absoluto de la percusión en Argentina.

Coordinacion general: Christian Raimundi