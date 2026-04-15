FAEVYT logró unir a todo el país en el registro nacional de agencias de viajes

Con la adhesión de Córdoba, ya todas las provincias argentinas forman parte del RNAV (Registro Nacional de Agencias de Viajes), consolidando un sistema federal y transparente para conocer toda la información de las agencias registradas en Argentina. Andrés Deyá, presidente de FAEVYT destacó: "Hoy concretamos un paso histórico: logramos que todo el país esté unido bajo el Registro Nacional de Agencias de Viajes. Esto no es solo una firma, es el resultado de un trabajo federal, sostenido y comprometido con cada provincia".

15 de Abril de 2026 11:09hs

Por Ricardo Seronero

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) celebra un hito histórico para el sector: con la adhesión de la Provincia de Córdoba al RNAV, se completa el 100% del país integrado a esta herramienta clave para la formalización, profesionalización y fortalecimiento del sector con más de 7.300 agencias registradas hasta el momento.

La firma del acuerdo, que se realizó en el marco del Workshop Turístico de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV), contó con la participación de Andrés Deyá, presidente de FAEVYT; Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo; Diego Obregón, presidente de ACAV; y Gustavo Peralta, directivo de FAEVYT.

Andrés Deyá destacó: "Hoy concretamos un paso histórico: logramos que todo el país esté unido bajo el Registro Nacional de Agencias de Viajes. Esto no es solo una firma, es el resultado de un trabajo federal, sostenido y comprometido con cada provincia. La adhesión de Córdoba, una plaza clave para el turismo argentino, termina de consolidar un sistema que protege a los viajeros brindándoles toda la información necesaria, ordena la actividad y pone en valor el rol de nuestras agencias de viajes." Y agregó: "Desde FAEVYT creemos en un turismo fuerte, profesional y transparente. Haber alcanzado la adhesión total del país al RNAV es una muestra de lo que se puede lograr cuando el sector público y privado trabajan en conjunto con una visión común."

El RNAV, impulsado por FAEVYT, se ha consolidado como una herramienta fundamental para generar confianza tanto en las agencias de viajes como en los viajeros, reduciendo los riesgos asociados a la informalidad en el sector. El Registro es sinónimo de:

- Profesionalismo e Idoneidad.

- Control y Autorregulación del sector.

- Calidad.

- Información al Consumidor.

- Facilita la colaboración con Asociaciones del Sector, con las Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales.

- Promueve un Turismo Responsable.

Con este avance, Argentina reafirma su compromiso con un turismo más seguro, ordenado y federal, donde las agencias de viajes continúan siendo protagonistas fundamentales en la cadena de valor de la industria.

Para más información https://agenciasdeviajes.ar/



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