En enero se perdieron casi 125 mil empleos

El sector privado perdió 94.200 puestos, el público 29.400 y, en menor medida, el trabajo en casas particulares 1.200. El trabajo independiente, por el contrario, aumentó 85.800 personas, impulsado principalmente por el crecimiento de 93.700 monotributistas.

15 de Abril de 2026 12:43hs

Según se desprende de las estadísticas oficiales, el empleo asalariado registrado en Argentina cayó 1,2% en enero respecto del mismo mes de 2025, lo que equivale a 124.700 trabajadores menos. La reducción se distribuyó en tres áreas: el sector privado perdió 94.200 puestos, el público 29.400 y, en menor medida, el trabajo en casas particulares 1.200.

El trabajo independiente, por el contrario, aumentó 85.800 personas, impulsado principalmente por el crecimiento de 93.700 monotributistas. En cambio, los monotributistas sociales disminuyeron 2.300 y los autónomos cayeron 5.600, según datos de la Secretaría de Trabajo. Este tipo de empleo suele ser más inestable y es utilizado por muchos empleadores para eludir la relación de dependencia formal.

Las expectativas empresariales para los próximos tres meses son negativas: de las firmas que prevén cambios en su dotación de personal, el 3% espera aumentarla y el 3,9% reducirá sus plantillas, según la Encuesta de Indicadores Laborales de febrero. El Gobierno ha anunciado que persistirá con el ajuste en el empleo público, que ya registra 135.000 empregos menos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Comparado con noviembre de 2023, la pérdida de asalariados privados alcanza casi 200.000.

El informe oficial detalla que desde septiembre de 2023 comenzó una etapa de destrucción neta de empleo, que se acentuó en el primer trimestre de 2024 y luego se moderó hasta detenerse en el tercer trimestre de ese año. Una recuperación moderada apareció en el cuarto trimestre de 2024, pero fue parcial y breve; en los primeros cinco meses de 2025 el empleo se estancó y, desde junio de 2025, se reanudó la destrucción neta. En términos interanuales, la expansión en pesca, electricidad y gas, enseñanza y construcción no pudo compensar las caídas en minería, industrias manufactureras, intermediación financiera y actividades inmobiliarias.