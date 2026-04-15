El Fondo Monetario aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina

Como consecuencia, el Gobierno está en condiciones de recibir mil millones de dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el liderazgo de Kristalina Georgieva y el trabajo de Dan Katz, Luis Cubeddu y todo su equipo.

15 de Abril de 2026 13:53hs

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que Argentina aprobó la segunda revisión de su acuerdo y se encuentra en condiciones de recibir un nuevo desembolso de USD 1.000 millones. Para que el pago se concrete, el directorio del organismo debe otorgar el visto bueno en los próximos diez días, dado que el equipo técnico ya dio la luz verde.

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció en redes sociales el liderazgo de Kristalina Georgieva y el trabajo de Dan Katz, Luis Cubeddu y todo su equipo por haber facilitado el Acuerdo a Nivel de Personal (Staff Level Agreement). También destacó el esfuerzo del equipo argentino encabezado por Santiago Bausili y José Luis Daza durante toda la negociación. Caputo calificó el acuerdo como un paso clave para consolidar la estabilidad macroeconómica lograda en dos años y para fortalecer el crecimiento económico del país.

Las negociaciones se desarrollaron en un contexto adverso: el día anterior, el FMI recortó la previsión de crecimiento y elevó su estimación inflacional para Argentina, mientras el INDEC reportó que la inflación acumulada en lo que va del año es del 9,4%. El escenario global tampoco es favorable, pues la guerra en Medio Oriente distorsiona los precios, reduce la producción de petróleo y afecta el comercio por los bloqueos en el Estrecho de Ormuz.

Este desembolso es fundamental para reforzar las reservas del Banco Central y sostener la estabilidad financiera en medio de un entorno internacional complejo. La aprobación definitiva del directorio del FMI habilitará el tercer giro del programa de USD 20.000 millones firmado en abril de 2025.