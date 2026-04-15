El Bolsón presenta su oferta turística en WTM Latin America 2026

"Hoy damos un paso histórico para El Bolsón: por primera vez nos sumamos a la comitiva que promociona nuestro destino en Brasil, uno de los mercados turísticos más importantes del mundo para nuestra región y para la Argentina" dijo Bruno Pogliano, Intendente de El Bolsón, en la provincia de Río Negro.

15 de Abril de 2026 10:59hs

Por Ricardo Seronero desde San Pablo



Argentina sigue participando en el principal evento mundial de la industria de viajes y turismo de América Latina en San Pablo, en busca de seguir impulsando la promoción turística en Brasil, el país número 1 en ranking de turistas que visitan al pais.



Según datos proporcionados por la CAT-Cámara Argentina de Turismo, más de 70 profesionales argentinos se dan cita en el evento que comenzó hace un día en el Expo Center Norte de la ciudad más poblada de Brasil, de Sudamérica y del hemisferio occidental.



Entre ellos, se destaca la presencia de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) presidida por el Secretario ejecutivo Diego Piquín con la premisa de posicionar la marca Río Negro entre los brasileños, con la prioridad puesta en los destinos de nieve de la cordillera, como Bariloche y El Bolsón. "Queremos que los potenciales visitantes de Brasil puedan descubrir, además del producto nieve; los diferentes atractivos de Rio Negro, que recorran sus regiones y disfruten de sus experiencias. Salir a promocionar Río Negro se traduce directamente en la posibilidad de generar más trabajo” sostuvo Piquín.



Hoy en Brasil se espera la presencia de Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, que viene de inaugurar en Miami, el stand de la Argentina en Seatrade, la feria de turismo de cruceros más importante a nivel global y considerada el principal escenario mundial para cerrar acuerdos comerciales y forjar alianzas estratégicas en el rubro.



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