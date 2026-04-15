Cuatro muertos y más de veinte heridos por otro tiroteo en una escuela primaria

En Kahramanmaras, un estudiante de aproximadamente 14 años ingresó al centro con cinco pistolas y siete cargadores que pertenecían a su padre y abrió fuego en dos aulas.

15 de Abril de 2026 12:53hs

Cuatro personas murieron y más de 20 resultaron heridas en un ataque con armas de fuego contra una escuela primaria de Kahramanmaras, en el sur de Turquía, este miércoles. Tres de los fallecidos son alumnos de quinto curso (entre 10 y 11 años) y el resto es un docente, confirmó el gobernador provincial Mükerrem Ünlüer. Un estudiante de aproximadamente 14 años ingresó al centro con cinco pistolas y siete cargadores que pertenecían a su padre —un ex miembro de las fuerzas de seguridad— y abrió fuego en dos aulas. Los disparos se oyeron en todo el barrio y los adolescentes intentaron escapar corriendo; algunos saltaron por las ventanas.

El agresor murió durante el ataque mientras cambiaba los cargadores sin dejar de disparar. Las víctimas fatales fueron confirmadas en el lugar y los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud, donde un profesor permanece en estado crítico. Las autoridades iniciaron una investigación inmediata para esclarecer los motivos del suceso, que aún se desconocen.

Al día siguiente, otra escuela fue objetivo de violencia en la provincia de ?anl?urfa, donde un exalumno de 18 años disparó al azar con una escopeta dentro de una secundaria vocational. El ataque dejó 16 heridos —10 estudiantes, cuatro docentes, un empleado del comedor y un agente de policía— antes de que el atacante se suicidara tras ser acorralado por la policía. Cinco de los heridos requirieron traslado a un hospital provincial por la gravedad de sus lesiones.

Estos dos episodios, ocurridos con menos de 24 horas de diferencia, alarmaron a Turquía, país donde los tiroteos escolares no son comunes. Sin embargo, múltiples estimaciones advierten sobre la amplia circulación de armas de fuego, muchas de ellas ilegales. El presidente Recep Tayyip Erdogan prometió que «se rendirán cuentas» mientras crece la conmoción social por esta seguidilla de violencia.