Cayó 48% el stock de billetes físicos desde 2024

En términos reales, el panorama es distinto: el valor promedio ponderado de todo el circulante se duplicó desde julio de 2024, aunque aún se sitúa un 47% por debajo de los niveles de hace 15 años. Los billetes de mayor denominación ganaron peso relativo.

15 de Abril de 2026 13:14hs

El efectivo en circulación en Argentina se contrae con fuerza desde los máximos de 2024, pese a que sigue elevado cuando se lo analiza en términos reales. Según un informe de ADEBA, el stock de billetes cayó 48% en marzo de 2026, lo que significó una disminución de 5.640 millones de unidades y un total de 6.200 millones de billetes en la economía.

La mayor parte del ajuste se concentra en las denominaciones más pequeñas. Los billetes de $1.000 registraron la caída más pronunciada: 1.279 millones menos, equivalente a un 59% de reducción. También disminuyeron los de $10.000, con baja de 459 millones, y los de $20.000, que descendieron 642 millones.

En términos reales, sin embargo, el panorama es distinto: el valor promedio ponderado de todo el circulante se duplicó desde julio de 2024, aunque aún se sitúa un 47% por debajo de los niveles de hace 15 años. Los billetes de mayor denominación ganaron peso relativo: de los 6.181 millones totales en marzo, 1.639 millones son de $1.000 (27%), 918 millones de $10.000 (15%) y 743 millones de $2.000 (12%); los de $20.000 suman 655 millones (11%) y el resto tiene participaciones decreciente.

Aunque la contracción del circulante comenzó en agosto de 2024, el efectivo sigue teniendo una presencia significativa en la economía, lo que refleja inercia inflacionaria y la persistencia del dinero físico en algunos segmentos mientras avanza la transición hacia medios de pago digitales. La evolución del circulante será una variable clave para monitorear la liquidez del sistema y medir el nivel de remonetización que espera el Gobierno.