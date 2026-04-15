Carne de burro a $ 7.500 pesos el kilo en Trelew

La venta comenzó el sábado con la faena de cuatro animales, equivalentes a ocho medias reses, y para el lunes ya no quedaba mercadería; varios clientes regresaron tras su primera compra. Dicen que el sabor es muy parecido al de la carne vacuna.

15 de Abril de 2026 11:30hs

Una carnicería de Trelew agotó en tres días todo el primer lote de carne de burro, vendido a 7.500 pesos por kilo, y despertó un interés que llevó a abrir una segunda tanda de cupos para una degustación programada para este jueves. La iniciativa parte de un proyecto experimental impulsado hace dos años por el productor Julio Cittadini, de Punta Tombo, que busca reorientar la producción ganadera en la Patagonia ante la sequía prolongada y el crecimiento de depredadores como el puma. En esa zona, muchos campos perdieron aptitud para la cría tradicional de vacunos y ovinos, lo que abrió la búsqueda de especies más adaptadas a suelos secos y pasturas escasas.

La decisión de incorporar esta carne responde fundamentalmente a una crisis productiva regional y no solo a la situación económica nacional. Señalan que el burro se ajusta mejor a las condiciones de los campos chubutenses y que el precio de lanzamiento fue pensado para que los consumidores se animen a probar un producto poco habitual en la dieta argentina. La venta comenzó el sábado con la faena de cuatro animales, equivalentes a ocho medias reses, y para el lunes ya no quedaba mercadería; varios clientes regresaron tras su primera compra.

Para consolidar la inserción del producto, se organizó una degustación gratuita en el bodegón Don Pedro de Trelew, donde se ofrecerán empanadas, asado de tira y chorizos elaborados con carne de burro. La convocatoria superó las expectativas y obligó a ampliar los cupos con una segunda tanda. El objetivo es que la gente conozca directamente las características del producto y así facilitar su aceptación en el mercado local.

Los impulsores indican que la media res de burro ronda los 60 kilos y ofrece los mismos cortes que la carne vacuna: nalga, cuadrada, asado con hueso y aguja. Afirman que el sabor es muy similar al vacuno, con una textura tierna y bajo contenido graso, lo que la acerca a las preferencias del consumidor argentino. Un desafío es el ciclo productivo, que supera los dos años por animal, tiempo que podría incidir en el precio final si la actividad se escala