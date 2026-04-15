Ariel Sujarchuk: "El Gobierno nacional aumento el impuesto a las naftas 1.300% y se quedan el dinero"

"Ese dinero es para mantener las rutas. Tienen esta mecánica: se quedan con el dinero que les corresponde a los municipios, no hacen obra pública y nos impiden hacerla nosotros. Hablan de superávit con la plata de los demás", subrayó el intendente de Escobar. "El Gobierno debe entender que la economía de la gente está destruida. Encima tienen un discurso muy cínico. Le reclamamos al Gobierno que deje de ajustar a la gente. Se revirtió la curva de la mortalidad infantil y la tuberculosis", graficó.

15 de Abril de 2026 10:14hs

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