Retenciones Cero: para Iraeta no llegarán hasta “el final del 2° mandato” de Milei

El funcionario, que participó del AmCham Summit 2026 aclaró que se trata de una opinión y no de un dato.

14 de Abril de 2026 15:33hs

“Estoy seguro de que para el final del segundo mandato de Milei las retenciones van a ser cero”, aseguró este martes el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, en el marco del AmCham Summit 2026.

Al ser consultado sobre cuándo se eliminarán los Derechos de Exportación en la Argentina, Iraeta respondió: “tanto el ministro de Economía (Luis Caputo) como el presidente (Javier Milei) dijeron que el objetivo es ir a retenciones cero. Pero es muy complejo que yo diga la fecha. Mi opinión, porque no es un dato, es que para la finalización del segundo mandato de Milei vamos a estar en retenciones cero”.

El AmCham Summit – organizado desde hace ocho años por la Cámara de Comercio de Estados Unidos- reúne hoy en el Centro de Convenciones de Buenos Aires a líderes empresariales, autoridades del Gobierno y referentes del tercer sector, con el objetivo de debatir los desafíos y oportunidades que enfrenta Argentina para avanzar hacia un desarrollo federal y sostenido. El lema de la edición 2026 es “Una Argentina federal en desarrollo”.