Reducción de frecuencias de colectivos: el Gobierno prometió girar fondos, pero no hubo acuerdo por los subsidios

Las cámaras de AAETA confirmaron que este pago ayudará a sostener un nivel de servicio superior al de la semana pasada, aunque aún distante del ideal. Además, destacaron que el alza del gasoil sigue elevando los costos del sistema.

14 de Abril de 2026 13:50hs

El Gobierno nacional y las cámaras empresarias del transporte automotor se reunieron este martes para resolver la crisis por la reducción de frecuencias en líneas de colectivos del AMBA. El Gobierno aceptó transferir esta semana una parte clave de la deuda por compensaciones de febrero. Así, buscan mejorar el servicio y evitar colapsos como los recientes.

La Secretaría de Transporte anunció un envío complementario de fondos para regularizar cuentas y frecuencias. Las cámaras de AAETA confirmaron que este pago ayudará a sostener un nivel de servicio superior al de la semana pasada, aunque aún distante del ideal. Además, destacaron que el alza del gasoil, impulsada por la guerra en Medio Oriente, sigue elevando los costos del sistema.

Durante el encuentro avanzaron en una mesa técnica conjunta para analizar recorridos según la demanda, eficiencia operativa y costos impositivos no cubiertos por tarifas ni subsidios. Las empresas reiteraron que no piden subsidios, sino una tarifa que equilibre los gastos reales, y dejan al Estado la decisión sobre la asistencia a los usuarios. El Gobierno calificó la reunión como un paso en la reestructuración del sistema, mientras las empresas la vieron como un avance positivo; fijaron el próximo encuentro en quince días.

El sector también se reunió con autoridades de Buenos Aires para priorizar el empleo, y la provincia definirá pronto la estructura de costos del segundo cuatrimestre. El gasoil pasó de $1744,15 a $1915 por litro, un 9,8% más, con un alza del 25% en el último mes. El conflicto expone tensiones estructurales por mayores costos, menos subsidios y la necesidad de un servicio esencial para millones.