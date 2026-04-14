Muerte de Maradona: "Con el primer juicio lo que se perdió es la credibilidad del pueblo en la Justicia"

"Desde el primer día se sabía que hubo un camarógrafo, y esperaron 19 audiencias. "La anulación del juicio fue orquestada, planificada y permitida por el Poder Judicial de San Isidro, más allá de Makintach. Hay personas que tienen mayor responsabilidad en la muerte de Maradona, y que no están siendo juzgadas, como Pomargo y el enfermero. Pomargo era el que mandaba en la casa; el que cuando Maradona se golpeó lo mandó a dormir. Mientras Maradona se iba deteriorando, Pomargo era dueño de la empresa dueña de los derechos de imagen de él. Es muy raro que los fiscales y Burlando no lo trajeran al juicio, y sí está Dayana Madrid, que lo vio una vez", alegó el doctor Rodolfo Baqué, defensor de la acusada Dayana Madrid.

14 de Abril de 2026 09:15hs

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