Matías Kulfas: "Este Gobierno bajó la inflación a los niveles de 2021, no es que la colapsó como dijo Milei"

"Lo más grave es que esta receta está afectando muy severamente a los sectores productivos. La apertura de importaciones y el dólar barato hace que los industriales no puedan competir, que se hayan perdido 2.500 fábricas, 70.000 puestos de trabajo menos, y que es una tendencia que se va a profundizar. La receta de estabilización les sirve a dos o tres sectores. El ganador en la economía, con Milei, es China, no Estados Unidos", señaló el exministro de Desarrollo Productivo de Alberto Fernández.

14 de Abril de 2026 09:12hs

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