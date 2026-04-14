Luis Caputo: "Entramos en un proceso de desinflación con crecimiento"

En el encuentro de AmCham Argentina, el ministro de Economía aclaró que los próximos 20 meses serán “los mejores de las últimas décadas”.

14 de Abril de 2026 11:15hs

Luis Caputo dijo que entramos en un proceso de desinflación con crecimiento. El ministro de Economía aclaró que los próximos 20 meses serán “los mejores de las últimas décadas”.

Caputo, además, destacó el liderazgo mundial de Javier Milei y lo consideró un ‘atajo’ para que vengan inversiones. Al hablar hace minutos en la apertura del nuevo encuentro de amchant argentina, el ministro Caputo pidió a los empresarios reconvertirse.

El presidente, Javier Milei, será encargado de cerrar el encuentro con un discurso a las 6 de la tarde.