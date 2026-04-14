Intenso tiroteo de Prefecctura con contrabandistas: los delincuentes abandonaron un botín valuado en $ 245 millones

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 1.924 del río Paraná, en el Paraje Cantera, con una lancha paraguaya transportaba 53 bultos. Una agente resultó herida durante el enfrentamiento.

14 de Abril de 2026 12:45hs

La Prefectura Naval Argentina protagonizó un tiroteo con contrabandistas en Puerto Iguazú, Misiones. Los delincuentes abandonaron un botín valuado en $245 millones al detectar a los efectivos. Una agente resultó herida en el enfrentamiento.

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 1.924 del río Paraná, en el Paraje Cantera. Una lancha paraguaya transportaba 53 bultos. Los efectivos la avistaron durante una patrulla fronteriza.

Los ocupantes viraron hacia la costa, dejaron la carga y huyeron por la vegetación densa. Refuerzos llegaron minutos después. Entonces, los atacantes dispararon desde ambos márgenes del río con armas automáticas, escopetas y piedras.

Los prefectos respondieron y se replegaron por orden judicial. Un nuevo asalto desde la costa paraguaya hirió a una integrante de Albatros. La asistieron en el sitio y la llevaron a un hospital, donde confirmaron que está fuera de peligro. Prefectura secuestró electrodomésticos, electrónicos y celulares, con apoyo de otras fuerzas. La Justicia Federal investiga el contrabando y el ataque.